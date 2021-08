Zona Norte inicia adelanto de segundas dosis con 29 mil vacunas

A partir de este lunes 30 de agosto, arrancó el nuevo plan de adelantamiento de segundas dosis de la vacuna contra el covid-19, a la población mayor a 30 años.

En las 8 áreas de salud de la Zona Norte, hay listas 29 vacunas para esta población y que pueden acceder de inmediato, sin citas.

La semana anterior, el gobierno anunció que las personas mayores a 30 años no deben esperar las 12 semanas entre la aplicación de la primera dosis y la segunda. A partir de este lunes, ese tiempo se reduce a 8 semanas por lo que, las personas que cumplen ese tiempo, pueden ya visitar las vacunatorios.

«Esta semana tenemos que aplicar el adelanto de 3 semanas y por eso es que tenemos tantas vacunas. No podría decirle que las vamos a aplicar todas esta semana por que, eso depende de la cantidad de gente que llegue pero si no, podemos guardarlas y no pasa nada. En algún momento, las personas llegan por su segunda dosis pero la idea es adelantar lo más que podamos», dijo Randall Chavarría, director regional de la CCSS.

Los puntos de vacunación, son los mismos de las últimas dos semanas. Las áreas de salud abren puntos focales y las personas deben tomar en cuenta que, la segunda dosis la reciben solo en el lugar en el que recibieron la primera.

Las autoridades locales esperan visita masiva de personas durante esta semana y el fin de semana a causa de, la cantidad de personas que para este momento, según el nuevo plan de vacunación, deberían recibir esa segunda dosis en alguna de las 8 áreas de salud de la región norte.

Para esta semana, de lunes a viernes, estos son los lugares y los horarios que ponen a disposición las áreas de salud, para recibir a las personas que buscan su segunda dosis de la vacuna contra el covid-19:

Aguas Zarcas: Clínica de Aguas Zarcas. EBAIS de San Miguel, Los Chiles, Río Cuarto y Altamirita de 7 de la mañana a 4 de la tarde en los EBAIS y hasta las 8 de la noche en la Clínica.

Ciudad Quesada: AUTOVAC en el área de salud de 7 de la mañana a 4 de la tade.

Florencia: Centro de Formación de Florencia, Acueducto de La Tigra y las instalaciones del CETEC de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

Guatuso: Clínica en San Rafael, EBAIS de Katira, Puesto de Salud en Río Celeste y en Tiales, EBAIS de Buena Vista de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde.

La Fortuna: Clínica de La Fortuna, sede de área en La Fortuna, EBAIS de Los Ángeles, El Tanque, Monterrey y en el puesto de salud de Venado de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Los Chiles: EBAIS 1,2 y 3 en Los Chiles. EBAIS Medio Queso y puesto de salud en Coquital EBAIS Pavón, Los lirios y giras a fincas piñeras de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

Pital: Clínica local, Casa Parroquial, EBAIS Saíno, Veracruz, Santa Rita de 7 de la mañana a 8 de la noche.

Santa Rosa: Área de Salud, clínica local, EBAIS Boca de Arenal, Cruz Roja en Santa Rosa y EBAIS Los Santos, Coopevega y El Concho, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.