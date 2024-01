“Yo pensé que me iba a morir” Mujer se salva de un atropello en La Tigra

Un verdadero milagro ocurrió en San José de La Tigra el sábado y quedó grabado en un video.

Eran las dos y treinta de la tarde cuando Viviana Meneses Guzmán, descansaba en una silla afuera de la carnicería “La Gata”, propiedad familiar.

De pronto, el chillido de llantas la alertó y su reacción inmediata le salvó la vida. Un vehículo perdió el control, no tomó una curva y se fue a estrellar directo contra la carnicería y la silla en la que ella estaba.

Fueron milésimas de segundos que tuvo para levantarse y correr. Ella contó su testimonio al comunicador Esteban Matamoros.

“Tengo rasguños pero nada más. Fue un gran susto y lo primero que uno piensa es que me voy a morir por que yo vi el carro venir encima y me dije, me va a matar; gracias a Dios reaccioné y no me pasó nada”, contó.

Tras el hecho, doña Viviana sabe que tiene una segunda oportunidad de vida que, ahora quiere aprovechar para hacer conciencia.

“Lo más importante de todo es hacer conciencia en la juventud, por que es un poco de irresponsabilidad andar un carro y no andarlo con responsabilidad y seriedad, que es lo que veo con el joven que nos invadió el local”, añadió.

Insistió en que solo fueron daños materiales y agradeció a Dios que no habían clientes en el local que, deberá cerrar por unos días para las reparaciones pertinentes.