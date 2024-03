(VIDEO) ¡Tranquilo amor! Así le habló dueña de mini super en Pocosol a asaltante mientras le robaba

Doña Diana Saborío y su familia son de las personas más queridas en La Luisa de Pocosol y no es para menos, el trato a sus vecinos y a sus clientes en el mini super del pueblo lo confirma.

Además, eso quedó grabado en un hecho violento que ocurrió el sábado anterior a las 9 de la noche cuando ella, se disponía a cerrar el local.

Las cámaras del local grabaron cuando dos hombres que cubrían sus rostros con casos y con armas, llegaron apuntándole a ella para asaltarla.

En medio de entender lo que pasaba y del susto de ver un arma frente a ella, solo acató a decirle al asaltante: “Tranquilo, amor, tranquilo amor”.

“Habían como 15 personas al frente del negocio y yo estaba tranquila por que hace tiempo no se ve violencia aquí y cuando irrumpen esos jóvenes y me apuntan. Yo pienso que Dios me dio esa capacidad y hasta yo misma me asusté por que yo no entendía qué era lo que pasaba y cuando ya me di cuenta que era un asalto solo les dije que tranquilos y siento que fue Dios me dio la palabras”, relató doña Diana a sancarlosdigital.com

Hasta minutos después del hecho se percató que había tratado a los delincuentes que le apuntaron, con el mismo cariño que trata a sus clientes y a todas las personas de la comunidad.

En la escena también se ve el hijo de doña Diana que solo minutos antes salió del mini súper pero, se devolvió por unos huevos.

“Ahí es cuando el que me estaba apuntando a mi se fue y le decía a mi hijo que circulara, que se fuera. El otro se quedó conmigo mientras le daba la plata”, añadió.

A los segundos, uno de los vecinos, con condición de discapacidad se percató que doña Diana estaba en peligro y quiso intervenir. Fue ahí cuando el asaltante lo golpeó y solo se es escucha a ella decir:

“No, mi amor, a él no”.

Por dicha, la situación no pasó a más y los asaltantes solo lograron llevarse un monto económico no cuantificado.

Este lunes, doña Diana viajó hasta Ciudad Quesada para interponer la denuncia correspondiente.

En caso de identificar a alguno de los dos sospechosos, puede comunicarse al 911.