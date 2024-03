(VIDEO) Luis Amador: “Salgo en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen”

Un día después de haber llegado al país de su último viaje oficial, el exministro Luis Amador publicó un video con su posición tras su despido como jerarca del MOPT.

“Me voy del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal, no me alcancen”, fue parte de lo que dijo.

Detalló que ese exilio es para poder subsistir.

Amador ratificó sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República en la campaña electoral de 2026.

“Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos, unificando fuerzas para poder correr en esa campaña de 2026”, citó.

En el espacio, de poco más de dos minutos, también negó que tuviera vínculos con situaciones irregulares durante el proceso de las mejoras a la pista de aterrizaje del aeropuerto, Daniel Oduber.

“La CNE en conjunto con Aviación Civil fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos, la aprobación de los mismos, la salida del concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y la firmeza”, agregó.

Explicó que en ninguna de esas etapas participó él o, si quiera tuvo documentos en sus manos.

“Yo no preparé los términos de referencia, yo no los revisé, yo no los aprobé y yo no adjudiqué y recomendé y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas”, declaró.

Fue el mismo presidente Rodrigo Chaves, el que esta semana, hizo público que el cartel de licitación que ganó la empresa MECO estaría “hecho a la medida” y su adjudicación significó un sobre precio de $2 millones.

A continuación el mensaje de Amador: