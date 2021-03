(Video) La odisea de Bryan para salir de su casa en Monte Horeb

Bryan Guillermo Arias Alfaro tiene 37 años y una condición de parálisis cerebral infantil. Por eso, requiere de una silla de ruedas para movilizarse pero, en Monte Horeb en Ciudad Quesada, eso es todo una odisea.

Un camino empedrado y en mal estado dificulta la movilización de Bryan cada vez que debe salir de su casa y sube una cuesta.

«Cuesta mucho subirlo por que las llantitas de adelante se le quedan mucho pegadas, entonces hay que medio estarlo alzando para poder transitar y si nos cuesta mucho el trayecto para subirlo», contó su hermana Stefany Arias.

La posibilidad de incluir Monte Horeb dentro de los proyectos municipales de asfaltado para este año, ilusiona a la comunidad.

Este pequeño pueblito en San Rafael de Ciudad Quesada suma años de espera por mejoras en su ruta de acceso.

«Este camino, ha estado en prioridad varias veces pero no sabemos por que no se ha ejecutado. Solo le echan lastre y lastre y no se sabe por qué no le ponen asfalto. No hay aceras, hay un vecino con discapacidad y las señoras que salen con sus niños llegan con los coches despedazados, es mucha la necesidad», contó Sonia Cascante, vecina de Monte Horeb.

Fue la regidora Vanessa Ugalde quien, este lunes durante la sesión de Concejo Municipal, consultó al alcalde sobre la posibilidad de este proyecto.

«Lo que quiero es respaldar la solicitud que le hizo el Consejo de Distrito de Ciudad Quesada, con carácter de urgencia, ya que es de suma importancia para esta comunidad asfaltar esa calle lo antes posible», dijo la regidora.

El alcalde, Alfredo Córdoba, reconoció que la comunidad no está dentro de la lista de pendientes para este año pero, asumió un compromiso.

«Voy a hacer el esfuerzo, no está programado para este año pero con mucho gusto y si están de acuerdo los señores regidores voy a tomarlo en cuenta. Yo creo que había un problemita de alcantarillado, pero voy a tomarlo en cuenta», dijo Córdoba.

Desde el Consejo de Distrito aseguraron que darán seguimiento a este compromiso.