(Video) Aparente químico contaminaría quebradas y ríos que pasan por Buena Vista

Una denuncia que llegó a sancarlosdigital.com alertó sobre la situación. Lo que en apariencia es un químico podría contaminar ríos y quebradas que pasan por Buena Vista y que siguen su paso hacia el norte del cantón.

Un líquido de color blanco sale de unas tanquetas que quedaron en abandono en la planta de asfalto que se abrió para la construcción de la carretera La Abundancia-San Ramón pero, esas tanquetas están sobre bases de hierro que son, un gran atractivo para los delincuentes.

Por las noches, los hampones llegan por esas estructuras y rompen las tanquetas de donde sale el líquido que cae en quebradas y ríos en el distrito.

«El Conavi no ha querido resolver estos problemas, no cuida, no resguarda, no hay un guarda que cuide eso y se nos están contaminando los ríos y conste, no está afectando el río que una empresa de turismo usa para tours», denunció Mayela Rojas, síndica de Buena Vista.

Y es que, la comunidad suma años de espera de atención pues de forma constante denuncian robos de materiales en esta planta y hasta incendios hubo ya por la acción de los delincuentes.

¿Químico?

El líquido en cuestión podría ser un polímero que utilizan como aditivo para la mezcla asfáltica y que también usan para mejorar la calidad de la mezcla.

«A simple vista, pareciera ser Magnabond pero para comprobarlo se requieren los análisis correspondientes y las pruebas químicas», dijo el ingeniero y exdirector del Lanamme, Luis Guillermo Loría.

Este es un químico que los expertos en construcción usan para promover que la piedra se pegue con el asfalto y de ser el que circula por Buena Vista, sí estaría contaminando.

Los vecinos urgen que expertos y las autoridades visiten la zona para tomar las muestras, bajo los cuidados y protocolos correspondientes, para verificar que tipo de sustancia es la que sale de las tanquetas.

SCD realizó consulta sobre esta situación al CONAVI, por medio del director regional y el departamento de comunicación, pero al cierre de esta nota no respondieron por lo que, quedamos atentos.