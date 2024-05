Vicealcaldesa Rita Chavarría regresa a la dirección de la Escuela de Educación Especial

Durante la última sesión de la administración municipal 2020-2024, la vicealcaldesa Rita Chavarría, solicitó un espacio a los regidores para presentar un cierre de sus funciones.

Durante es espacio, confirmó que regresa a la dirección de la escuela de Educación Especial, Amanda Álvarez en Ciudad Quesada donde tuvo un permiso sin goce salarial por parte del MEP, desde el 02 de agosto de 2022.

La reincorporación será inmediata, a partir del 02 de mayo de 2024 y tras un año y 8 meses de asumir el cargo tras, la llegada de Karol Salas a la alcaldía. Chavarría ostentaba la segunda vicealcaldía en ese momento.

Rita además, agradeció el apoyo del Concejo Municipal con quien trabajó de la mano durante este tiempo.

“Para mi este tiempo ha sido de muchas sorpresas, de hacer cosas diferentes después de estar encerrada en 4 paredes pero esos 30 años que he estado en el MEP, me sirvió de mucho para desempeñarme aquí y hay muchas cosas que quisiera decir”, manifestó la vicealcaldesa.

Destacó tres puntos altos en su gestión: El control del flujo migratorio por medio de trabajos con la Policía de Migración, la reactivación del Comité de Ética Institucional y, la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo.

Detalló la atención personalizada con ciudadanos que buscaron ayuda de la vicealcaldía pero además, reclamó falta de apoyo por parte de la alcaldesa.

“Al no contar la vicealcaldía con presupuesto y desde enero, sin asistente, he tratado de articular, continuamente, para seguir impulsando este próspero cantón, quiero decir que siempre tuve un gran entusiasmo a pesar de que no tuve el total apoyo de la alcaldía a mis propuestas, solicitudes e ideas”, destacó Chavarría.

Una de esas ideas era la remodelación de la esquina sureste del Palacio Municipal, justo donde están las banderas. La vicealcaldesa propuso la construcción de un nuevo espacio de ornato, con las letras San Carlos e inició gestiones con personal interno pero, dice que nunca tuvo el visto bueno de la alcaldesa.



Rita Chavarría deja su cargo a partir de las 5 de la tarde de este 30 de abril.