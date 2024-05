Vicealcaldesa Pilar Porras mantendrá, de momento, la Dirección de Desarrollo Social

De momento y hasta nuevo aviso, la primera vicealcaldesa de San Carlos, Pilar Porras continuará con la dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Carlos.

La idea es generar un proceso de transición entre ella y la persona que sea designada en ese cargo que ella misma ocupó a tiempo completo, hasta este 30 de abril.

“Yo lo voy a seguir, me va a tocar supervisarla y de momento hay que hacer algunos ajustes pero yo la voy a seguir trabajando. No significa que me voy a mantener porque tampoco tiene sentido tener un exceso de trabajo y no hacer las cosas bien”, dijo Porras.

La propuesta es que los programas sociales no frenen su proceso de crecimiento ante el cambio de persona, a cargo de la dirección. Hasta tanto no haya un persona a cargo con una transición ordenada, Porras mantiene el recargo.

Sobre las nuevas asignaciones que tendría en su cargo de vicealcaldesa, afirmó que si bien ya tuvo algunas conversaciones con el alcalde Juan Diego González pero nada oficial, aún.

“Hemos hablado algunas cosas, se que me van a tocar algunos sectores pero en general todavía no es oficial pero, lo más importante es que tenemos toda la disposición”, apuntó.

Hay temáticas en las que ya tendría una línea y tienen que ver con recuperar proyectos por medio de embajadas para asuntos de seguridad.

También, ya desarrolla alianzas con Cooperación Española para atender la trata de personas en San Carlos.

Involucrar, motivar y retomar la confianza del personal del ayuntamiento es el gran reto que asegura tiene toda la administración, como equipo.