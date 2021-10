¿Viaja a San José? Pasar por el peaje de Naranjo será ¢25 más caro

A partir del martes 05 de octubre de 2021, las tasas de peaje en las estaciones de Naranjo y Río Segundo serán más caras.

De acuerdo con los cálculos realizados por el Fideicomiso, con base en la metodología aprobada, en la estación de Río Segundo, las tasas de peaje para motocicletas, vehículos livianos y camiones de 5 o más ejes, percibirán un aumento de ¢25; mientras que, en la estación de Naranjo, las tasas de peaje de todas las categorías de vehículos aumentarán ¢25 con respecto a las vigentes, a excepción de los camiones de 5 o más ejes que tendrán que pagar ¢50 más.

“Nuestro país ha estado percibiendo importantes aumentos en la devaluación del colón respecto del dólar estadounidense y eso conlleva la necesidad de ajustar las tasas de peaje de ambas estaciones de peaje, conforme la metodología aprobada por el ente regulador” explicó Iván Flores Arias, Gerente Financiero de la Unidad Administradora de Proyecto de ampliación de la Ruta 1.

El Fideicomiso recordó que en noviembre tienen programada la puesta en marcha de cobro de las tasas de peaje mediante dispositivos electrónicos bajo la modalidad «pare y siga» (stop and go) por lo que se insta a las personas usuarias a adquirir los dispositivos en la entidad financiera de su preferencia para poder hacer el pago de forma más ágil, eficiente y segura. Sin embargo, las personas que posean dispositivos ya disponible en el mercado, no requerirán hacer compras adicionales.

Un aspecto importante de resaltar es que, gracias a la puesta en marcha de la nueva estructura tarifaria aprobada para la Ruta N.°1, el Fideicomiso ha podido elaborar un modelo financiero que tiene como objetivo la consecución de un crédito para el financiamiento de las expropiaciones y reasentamientos necesarios para poder emprender la ampliación completa del corredor vial San José-San Ramón.

El informe de esta estructuración financiera fue sometido a revisión y aprobación de los Fideicomitentes (MOPT-Conavi), por lo que se espera que en el corto plazo el Fideicomiso pueda concretar dicho crédito y, posteriormente, iniciar el proceso de liberación del derecho de vía del corredor vial y de esa forma cumplir con una de las labores medulares y críticas para concretar el financiamiento completo requerido para la contratación del diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del proyecto integral.

De acuerdo con la Ley 9292 la principal fuente de financiamiento para la ampliación de la carretera San José – San Ramón la constituye los ingresos obtenidos del cobro de las tasas de peaje en la Ruta N. ° 1, las que no contemplan utilidades o ganancias, pues la estructura tarifaria aprobada se fundamenta en un “servicio al costo para el usuario”; es decir, los dineros recaudados se utilizan exclusivamente para cubrir los gastos e inversiones asociadas al financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto.