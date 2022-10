Vecinos de Venado temen que nueva crecida arrase paso peatonal en río La Muerte

Las lluvias del fin de semana anunciaron que el cauce del río la Muerte en Venado de San Carlos, podría arrasar el paso peatonal que hace dos semanas instalaron autoridades del CONAVI.

Desde el sábado anterior, los vecinos notaron que el río ya lavó una parte de la nueva estructura y según denuncian, esto tiene que ver con que el pasó que cedió a finales de agosto aún sigue en el cauce.

«Necesitamos que vengan, que traigan algo grande para que quiten ese puente de abajo y le de libre paso al río», dijo Miguel Vega, síndico de Venado.

La situación es que durante las crecidas el agua pasa sobre el paso que colapsó y se acerca con palos, piedras y demás, a la nueva estructura.

Otra de las situación que preocupan y tienen con molestia a los pobladores es que, les ofrecieron que la semana anterior llegarían las estructuras para la instalación, a más tardar esta semana, del paso vehicular.

«Aquí no ha llegado nada y ya los vecinos están diciendo que si al viernes no se ve nada ya van a ir a hacer huelga y eso no lo queremos, queremos que todo sea en orden y pacíficamente», añadió el síndico.

SCD consultó sobre los avances de esta obra al director regional del CONAVI, Jorge Cardoza pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.