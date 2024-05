Vecinos de Upala enfrentan escasez de agua potable ante crisis climática

Los abonados del acueducto municipal de Upala, deberán enfrentar racionamientos de agua potable para poder hacer frente a la crisis climática que golpea al país.

Así lo confirmo el ayuntamiento upaleño tras un anuncio de que los cortes, inician este mismo lunes en varias comunidades.

“Tenemos una escazas en la producción de la fuente las milpas, pasamos de 38 litros por segundo a 21,6 litros por segundo, esto obviamente tiene implicaciones en las comunidades. Estos litros son insuficientes para poder abastecer a la población”, explicó Jorge Zamora, administrador del acueducto.

La escasez del líquido, producto de la afectación del Fenómeno del Niño en gran parte del país con extensas sequías, provoca que en algunos sectores del cantón haya racionamiento del 100% y en otros del 50%

Las comunidades con 50% de restricción de acceso a agua son: Upala centro, barrio Las Palmas, Puente Negro, La Palmera, El Carmen, La Arrocera, Montecristo, La Unión, Villa Fletes, La Real, Los Ángeles, Los Ranchos, San Juan y Los Naranjos. En estas zonas la medida aplicará de 3 de la tarde a 7 de la mañana.

Los poblados con 100% de racionamiento son: El Rosario (desde la entrada del Cachete hasta el centro de baterías) y los cortes aplicarán de 3 de la tarde a 7 de la noche. En esta zona el racionamiento es total debido a que, por su geografía no capta la presión del agua.

“En el Rosario, el tanque metálico tiene una válvula que funciona a 19 libras de presión, si no hay 19 libras el tanque no abre y no se llena y como tenemos una baja significativa en el caudal del agua no alcanzamos esas libras, se va alcanzando hasta en la tarde noche pero no se llena por completo y al otro día en 3 o 4 otras se vuelve a vaciar porque son las horas de mayor consumo”, explicó Zamora.

Los cortes son durante lapsos de cuatro horas. La intención de las autoridades municipales es generar la menor afectación a los usuarios del servicio y a los centros educativos.

Esta medida aplicará hasta el próximo viernes 28 de junio, por lo que las autoridades municipales piden a la población hacer esfuerzos para cuidar el líquido y no desperdiciarlo.

El acueducto municipal también trabaja en una solución integral que, sería la captación de un manantial y conectarlo al sistema. Dicha acción, garantizaría agua potable para 50 años.