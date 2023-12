Vecinos de Pocosol golpean la mesa por dinero del parque de Santa Rosa

Los vecinos de distrito de Pocosol de San Carlos llegaron este lunes hasta el Concejo Municipal en busca de que se resguarden los recursos para la construcción del nuevo parque de Santa Rosa.

Con pancartas en mano, la comunidad exigió que, los 160 millones de colones aprobados para este proyecto, no se desvíen para otros usos tal como lo pretende hacer la administración municipal en una propuesta de variación presupuestaria.

La alcaldesa Salas justificó que, a lo interno del ayuntamiento se determinó que el proyecto no tiene un estudio de factibilidad y por ende no se ha ejecutado la obra.

“Tenemos un oficio de este año donde el departamento de servicios públicos nos hace advertencias como los permisos se SETENA, que no existen, la necesidad de establecer un impuesto para el mantenimiento y otros asuntos más como la cantidad de funcionarios que no existen para llevar adelante este proyecto”, explicó Salas.

Dicha justificación no fue de recibo para los miembros del Concejo Municipal.

Incluso, la regidora Diana Corrales puntualizó que ese proyecto está dentro del plan de gobierno de Liberación Nacional, conformado por la fórmula Córdoba-Salas.

“Es una promesa que la mayoría de estos regidores y síndicos hicieron a las comunidades y tuvieron cuatro años para elaborarlo, no sé como se atreve alguien a volver a ir a pedir votos cuando ni siquiera cumple sus promesas de plan de gobierno y tenemos ser los regidores de oposición los que defendamos un proyecto que están en el plan de gobierno de doña Karol”, dijo Corrales.

El presidente municipal, Juan Diego González, señaló que un año y tres meses después de que se aprobaron los ¢160 millones, la administración no realizó ningún esfuerzo para que se avanzara con la ejecución de la obra.

“Ahora nos vienen a decir que falta Setena, que no a ha calculado la tasa, ¿bueno en ese año y tres meses que hizo usted (a Salas)? Yo he hablado con no sé cuantas personas de Pocosol y todos están de acuerdo de pagar la tasa, entonces ¿por qué no la han calculado? ¿por qué no han traído eso al Concejo?”, indicó.

González agregó que sería más sencillo si la alcaldesa fuera directa y le dijera a los vecinos que no tiene interés en hacer realidad la obra y quiere tomar los recursos para hacer caminos.

Por su parte, el regidor Luis Fernando Solís señaló que los recursos existentes ya tienen una aprobación de la Contraloría y cambiar el uso para el que fue aprobado implica una gran responsabilidad.

“Aquí se puede hablar muy bonito y hacer promesas pero los números son los números. Todos estos proyectos se pueden resolver pero mientras siga esta división entre el Concejo y la alcaldía y metiendo a las comunidades en un baile que no deberían estar vamos a seguir con este gran problema porque todos tienen intereses diferentes”, dijo.

Añadió que, para el próximo año la municipalidad dispone de recursos para ejecutar diferentes obras, entre ellos el asfaltado y arreglo de caminos y no necesariamente tienen que tomar recursos que están presupuestados, como los del parque.

Vanessa Ugalde también enfatizó que el proyecto es parte del plan de gobierno del PLN y se tiene que cumplir acorde al presupuesto municipal.

“Decir que este proyecto del parque se le tiene que renovar el estudio de factibilidad o que no lo tiene, es ponerle un palo a la carreta, es decir que no se va a hacer el proyecto. Santa Rosa merece la renovación de ese parque, este proyecto lleva 4 años y no se ha ejecutado y las justificaciones que dan no las comparto”, mencionó.

Alcaldía sin respuestas

Durante la discusión del tema, representantes de la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa de Pocosol denunciaron que, pese a enviar documentaciones tanto al Concejo como a la alcaldía, esta última nunca respondió a los correos enviados por la organización comunal.

“Tenemos la evidencia de toda la documentación mandada para la cual nunca hemos tenido una sola respuesta, todos los correos enviados a los cuales la señora (Karol Salas) nunca ha respondido. Usted viene a buscarla y yo creo que la señora no es empleada pública porque siempre refiere a un asesor para que atienda, nunca he logrado que me atienda ella personalmente”, dijo Keylor Rodríguez, presidente de la ADI.

En setiembre del año anterior el Concejo Municipal aprobó una partida de 160 millones de colones para hacer realidad el ansiado sueño de los vecinos de Pocosol con un nuevo parque.

Incluso, desde 2021 la alcaldesa Salas mencionó a este medio que los vecinos podrían pagar una tasa de entre 80 y 100 colones para cubrir el mantenimiento del parque.

Los diseños de este proyecto, están listos desde hace 5 años en un asocio entre la Universidad Latina y la ADI del distrito.

LEA TAMBIÉN: (VIDEO) Así se vería el nuevo parque en Santa Rosa de Pocosol