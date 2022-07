Vecinos de Llano Verde de Pocosol suplican ayuda para restablecer puente afectado por lluvias

Los vecinos de la comunidad de Llano Verde de Pocosol claman por ayuda municipal para reparar un puente afectado por las lluvias de la semana anterior.

Según denunciaron a este medio, tras hacer el reporte al 911 y posterior buscar la colaboración del ayuntamiento, a la fecha la ayuda no llega y la respuesta que recibieron no es acorde a la realidad de la comunidad.

«Yo hice el reporte al 911, me dieron el número del reporte, lo mandé y lo que dijo uno de los ingenieros de la municipalidad es que este camino es de la piñera pero no es así, es público hay fincas, lecherías y no podemos llegar», explicó Oldemar Durán, presidente de la Asociación de Desarrollo de Llano Verde.

Según los vecinos, el paso por la zona lo utilizan al menos 50 personas por día de esa y otras comunidades aledañas que deben viajar a trabajar incluso a la propia piñera.

La afectación del puente provoca que incluso las personas deban tomar otra ruta de hasta 8 kilómetros de distancia para poder llegar a sus destinos.

«En mi caso mi familia tiene una lechería, vivimos de eso y tenemos que dar una vuelta grande para poder llegar, eso nos baja la producción y aumentan los gastos, pero para ellos no es nada, ellos están en la ciudad y no tienen problemas de nada», agregó Durán.

La afectación del puente impide también que en caso de emergencias las autoridades deban buscar otras rutas para poder llegar hasta el sitio. Incluso, este martes cuadrillas de Coopelesca debieron hace el extenso recorrido por otro camino para poder llegar hasta una avería en la zona, denunciaron los vecinos.



Lorena Solís, vocera de la Municipalidad de San Carlos indicó, tras la consulta de este medio, que justo este miércoles el alcalde Alfredo Córdoba giró instrucciones para atender la situación con el paso.