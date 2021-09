Vecinos de Laguna en Zarcero tendrían moderno centro recreativo

La conocida plaza de Laguna de Zarcero podría transformarse en un moderno centro de recreación y deporte para toda la comunidad.

Vecinos de este distrito impulsan un proyecto para construir en el terreno comunal un área para que niños, jóvenes y adultos puedan practicar diferentes disciplinas deportivas así como tener espacios de recreación.

El proyecto apenas da sus primeros pasos y ya tiene listos todos los diseños.

«La idea nació de un grupo de la comunidad que, estando frente a la plaza, vimos que casi no se utiliza, el fútbol ya no es lo que era antes y hoy tenemos otras necesidades que cubrir para la población. Hablamos de personas con alguna discapacidad, niños y jóvenes que quizás les gusta otro deporte y no tienen un espacio para practicarlo», explicó German Blanco, regidor zarcereño y también vecino de Laguna.

Esta iniciativa tiene el aval del Concejo Municipal de Zarcero, pero antes, deberán ser los miembros de la Asociación de Desarrollo de Laguna quienes den el aval para que el terreno se destine a este proyecto, pues el mismo está a nombre de la organización.

El costo de la obra ronda un aproximado a los 300 millones de colones y los recursos se buscarían en instituciones públicas, municipalidad y fondos de embajadas.

El espacio contaría con una cafetería, área para desarrollar la tradicional feria del chiverre, área de juegos para niños, una estación de ejercicios, bancas, cancha de basket y una sintética para fútbol 5 así como zonas verdes.

«Lo que queremos es que el proyecto sea autosostenible, por ejemplo, si el proyecto tiene una cancha de fútbol 5 se alquila y con esos recursos se da el mantenimiento al sitio», agregó Blanco.

Según el regidor, esta obra beneficiaria a más de 14 mil personas que no solo comprende al distrito de Laguna sino a todo el cantón de Zarcero.

Este martes, la asociación de desarrollo celebrará una asamblea extraordinaria para decidir el futuro del proyecto.