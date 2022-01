Vecinos de Crucitas emplazan a municipalidad por pésimo estado de caminos: «Somos ciudadanos también»

¡Indignados! Así están todos los vecinos de Crucitas en Cutris de San Carlos. Desde inicios de diciembre anterior, en medio de un temporal, varios caminos municipales quedaron intransitables.

En ese momento, la Municipalidad de San Carlos anunció que una vez que pasara el mal tiempo y llegaran las condiciones secas a la zona, iniciarían la intervención de las rutas.

Sin embargo, desde inicios de 2022 hay condiciones secas en esa región pero, los vecinos siguen en medio de caminos por los que no pueden transitar, por los que no pueden ingresar alimentos y por los que hasta a la policía le cuesta pasar.

«Hemos venido luchando y luchando por el tema de caminos y se ha logrado mucho pero llevamos meses en los que todas las semanas nos dicen que la otra semana vienen. Nos dijeron que lo único que estaba atrasando era el tiempo y ya Crucitas está en verano y nada», comentó Paulino Cambronero, presidente del Comité de Caminos de Crucitas.

Al parecer, ya están listas las órdenes por parte de la administración municipal para cambiar todos los pasos de alcantarilla y también para aplicar lastre en las vías. Por medio de la oficina de relaciones públicas, hicimos la consulta a autoridades municipales sobre esta situación y las fechas de posible intervención y, estamos a la espera de respuesta.

Los caminos en cuestión y que tienen con enojo a los vecinos de la comunidad son 2-10-104, 2-10-203, 2-10-243 y 2-10-993. Así consta incluso en un oficio que la comunidad envió en julio de 2021 al Consejo de Distrito con una solicitud urgente de intervención.

«Ya Crucitas está cansado de tanta espera y lo que no sabemos es qué más tenemos que esperar. Llamamos a encargados municipales y ya no nos contestan, nos dejan sin responder y estamos altamente preocupados por que ya no sabemos qué hacer», agregó Ángel Segura, fiscal del comité de caminos.

A la preocupación se suma la maestra de la escuela de la comunidad pues, los alimentos que envía el CNP llegan por partes debido a las condiciones de la vía. Además de que, los estudiantes deben caminar, unos hasta 4 kilómetros, en medio de barro para poder llegar al centro educativo.

«¿Qué sucede? ¿no son personas, ciudadanos, los habitantes de Crucitas? Somos ciudadanos también. Se supone que ya venían apenas estuviera seco. En esta semana se fue al puente una moto, ya que es un puente provisional que construyeron los mismos vecinos para tener tránsito, y en realidad nos preocupa que suceda una desgracia», comentó la maestra María del Carmen Salvatierra.

En estas condiciones deben caminar los estudiantes de Crucitas para poder llegar a su escuela.

En las últimas semanas, algunos vecinos tienen que usar caballos para poder sacar del barro los vehículos que se quedan pegados. El paso es complicado hasta para los 4×4 en este momento y la comunidad urge de ayuda.

Este medio de comunicación dará seguimiento al tema y sigue a la espera de respuestas por parte de autoridades municipales para con la comunidad.