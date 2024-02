Vecinos de comunidades fronterizas exigen asfaltado de ruta Buenos Aires-Moravia

Vecinos de comunidades como Buenos Aires de Pocosol, San Joaquín, Coopevega y Moravia de Cutris, entre otras, alzan, una vez más la voz ahora no para pedir, si no para exigir el asfaltado de la ruta nacional 227.

Luego de muchos años de lucha, por fin en 2022 la ruta, que comunica Buenos Aires con Moravia de Cutris, recibió un sello asfáltico pero desde un inicio, los pobladores denunciaron trabajos mal hechos.

Hoy, 2 años después, las comunidades afrontar huecos y picos enormes sobre la vía por la que además de personas, sale todo tipo de mercadería y mercancías.

“No nos hicieron toda la ruta, no llegaron hasta Moravia; el material que nos echaron era de reciclaje, no funcionó por que ya estaba usado. Nos dijeron que después del sello venía el asfaltado y tenemos años de esperar”, comentó Elmer Villalobos, dirigente comunal de Coopevega.

Ante el pésimo estado actual de la ruta, los vecinos gestionaron ayuda inmediata por parte de las autoridades del MOPT que incluso, se comprometieron a trasladar maquinaria, este mismo viernes, a la zona.

Pero, a pesar de este compromiso, los vecinos piden que los trabajos no sean paliativos sino que, de una vez por todas, les asfalten los 28 kilómetros que van desde Buenos Aires hasta Moravia.

“Nosotros queremos ya que nos den el asfalto que es lo que merecemos y estamos solicitando una reunión con Luis Amador aquí en San Joaquín para que él entre y vea el camino y que nos diga si es factible o no, si el ministro dice que no, vamos a cerrar la carretera principal por que no es justo”, añadió el dirigente.

Y es que incluso, en junio se cumple un año desde que la Comisión Nacional de Emergencias informó que destinaría casi mil millones de colones para la mejora de esta ruta y también la 761 pues, son vitales para el ingreso de agua potable a Crucitas y comunidades aledañas, donde las nacientes están contaminadas con mercurio.

A pesar de ser una emergencia y haber un decreto, las obras no llegan y empiezan a desesperar a los usuarios de la vía.