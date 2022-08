Vecino de Aguas Zarcas vive con hernia de 8 kilos y la ayuda de Dios

¿Se imagina vivir con una hernia de hasta 8 kilos que sale de su estómago y tras de eso, a la pura voluntad de Dios y lo que la gente quiera ayudar para poder comer?

Esta, es la realidad de don Mainor Guzmán, vecino de Aguas Zarcas y quien desde hace 6 años convive con una hernia abdominal que no le da descanso y que debe contener con 3 fajas especiales.

Esas fajas lo que hacen es contener el peso de la hernia y evitar que quede expuesto el peso. En términos sencillos, estripan el bulto.

«Esta hernia anda pesando unos 8 kilos, sin mis tripas que están salidas de mi estómago. A mi me operaron de la apéndice y después de operado me dio vómito y ahí fue donde salió y empezó a crecer y a crecer. Fui al hospital San Carlos me tuvieron año y medio en citas y el doctor me dijo que no me operaba por que está muy grande y era riesgoso», conto don Mainor.

En ese momento de decepción, él decidió abandonar el proceso de las citas médicas. Además, le dijeron que por ser fumador, el riesgo de la operación era mayor.

«Yo dejé todo botado y me puse en manos de Dios. Ahora el 18 de octubre voy a cumplir 6 años con esta situación. Yo preferí no ser operado por que yo soy un hombre solo y no tengo quien vea por mí», añadió.

Por su condición, trabajar es algo que le cuesta. Don Mainor vive de ayudas que le da la gente pero, la situación económica de las familias ahora es más complicada y con ello, la ayuda es menor.

A pesar de múltiples gestiones en la CCSS para lograr una pensión y en el IMAS para lograr ayuda, aún no tiene respuestas.

«Me negaron la pensión dos veces, la peleé y todo y no hubo manera, ahora el 22 de junio fui al IMAS y nada. Estoy viéndola muy fea, debo plata por que me prestaron para pagar agua y luz», narró.

Antes de su condición, don Mainor trabajaba en construcción, en chatarreras, hacía trabajos de campo, actividades que ahora le son imposibles de realizar por la hernia que debe cargar.

Si usted desea ayudar a don Mainor con dinero o alimentos, puede contactarlo al 8504-4829. A este mismo número, puede hacer donaciones por medio del SINPE.