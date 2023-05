“Vapeadores”: Una moda que amenaza a los jóvenes

El “vapeo” es una moda que impera entre la población joven del país pero, el desconocimiento sobre el mismo lo convierte en una amenaza.

Expertos del IAFA advierten que el aerosol que producen los dispositivos electrónicos para vapear causan enfermedades pulmonares, cardiacas y cáncer porque la mayoría contiene nicotina y otras sustancias adictivas que al calentarse dañan el cuerpo humano.

“Los saborizantes que contienen, además de otros productos químicos conforman un líquido especial llamado e-líquido o e-jugo”, explicó Jeancarlo Córdoba docente de la UCR.

Aunque se promocionan como una alternativa potencialmente menos dañina que fumar cigarrillos, no se ha demostrado que sean completamente seguros.

Por eso, los expertos recomiendan no utilizarlos y tener en cuenta que, si no eres fumador, no es recomendable comenzar a vapear.

“La población percibe los vaporizadores como un ayudante para dejar de fumar el cigarrillo convencional, como un dispositivo inocuo, y además muy bonito, atractivo, de fácil acceso y en algunos casos más económicos que los cigarrillos convencionales, pero esto es una trampa”, acotó Gabriela Rojas, el Proceso de Atención a Pacientes del IAFA.

Otras de las advertencias es que, por contener nicotina, los vapeadores pueden generar dependencia.

Algunos mitos sobre estos dispositivos: