Vanessa Ugalde: La regidora que hizo propia la bandera en defensa de las personas con discapacidad

Antes de asumir como regidora, ya Vanessa Ugalde tenía claro cuál era su misión. Ese puesto de elección popular le significaba empezar a palpar un sueño no propio, si no de las poco más de 10 mil personas con discapacidad en San Carlos.

Semana tras semana, sesión municipal tras sesión municipal, para ella es recurrente hablar de las múltiples reuniones sobre “Proyecto Sebas” y es recurrente también su reclamo a la administración municipal por la falta de atención al tema de las aceras.

Pero detrás de esta lucha sostenida hay una historia de vida que a pesar del duelo, se convierte en el motor de un ideal, de un proyecto ambicioso que ya autoridades locales y nacionales ven con otros ojos.

Para ello, lo primero que hizo Ugalde fue lo que muy pocos otros regidores hicieron antes: pedir la incorporación a la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad. Ahí, estaba el trampolín que necesitaba para que su idea de dar mejora calidad de vida a esta población, empezara a tomar forma.

Así, llegó «Proyecto Sebas» a la mesa municipal y luego nacional.

La historia detrás

«Proyecto Sebas» nace una experiencia propia de vida de Vanessa. De a pocos, su hijo Sebastián empezó a tener problemas de movilidad hasta caer en una silla de ruedas.

En 2015, tenía apenas 13 años cuando falleció pero desde antes, ya su mamá tenía un proyecto de vida en mente que esa muerte, solo ratificó.

Desde los 6 años Sebastián Céspedes Quirós empezó con una temperatura muy alta y eso le genera habla escandida, es decir hablar de forma pausada y empieza a caminar con dificultad, tanto que llega a quedar en una silla de ruedas y a perder por completo el habla.

A pesar de esto, el pequeño no tenía ningún problema cognitivo. Sus facultades mentales se mantenían intactas de la mano de una condición Asperguer que solo le impedía socializar de forma normal.

El diagnóstico fue una cruz para esta familia y luego de mucho tiempo, especialistas dieron con un problema genético que empezó a detonar en él una serie de manifestaciones que lo convirtieron un niño 100% dependiente en cuanto a movilidad pero su parte cognitiva estaba bien y ahí, fue donde empezaron los problemas para Vanessa y su esposo Carlos pues, el acceso a educación para él mostró limitantes.

«Yo lo tenía en una escuela privada pero no me acondicionaron el espacio físico para él y lo pasé a una escuela pública, ahí empecé a vivir dificultades por que fue cuando más se le empezó a dificultar la parte del deterioro en donde nadie sabía que tenía por que le hacían exámenes y todo salía normal pero, él algo tenía», contó la regidora.

Ahí inició un «calvario» para la familia. A Sebas le atropellaron sus derechos al punto que recién salido de un internamiento médico le aplicaron un examen, o bien le aplicaba pruebas aún cuando sus lentes estaban quebrados.

El problema, era más complicado cuando se dieron cuenta que en la Escuela de Enseñanza Especial no lo podían recibir por que, su condición cognitiva no estaba comprometida.

«Al final el hospital de Niños me ayuda para que la Escuela de Enseñanza Especial me lo aceptara, ahí aprende a sumar, a restar, a dividir, todo con un equipo tecnológico que tenían y se desarrollan y me costó mucho con él por que, él no se veía su condición pero yo conozco ahí un mundo que para mi era desconocido y que es el mundo de la discapacidad», relató.

Sebastián Céspedes Ugalde falleció en 2015 pero dejó un legado enorme que lidera su mamá Vanessa para abrir oportunidades educativas de forma equitativa. Foto: Cortesía y con autorización.

«Proyecto Sebas»

Así nació Proyecto Sebas, una lucha incansable para Vanessa y a la que dedica incluso su tiempo libre en casa. Esa iniciativa la llevó a sostener reuniones previas con casi todo el Gobierno de la República y que, autoridades locales le aceptaron y le apoyan.

«Conocí a una mamá de Cutris que salía desde las 4 de la mañana con el chiquito en silla de ruedas, caminaba no se cuántos kilómetros para ir a coger el bus para venir a la escuela y ella sin desayunar pero al chiquito si le daban desayuno y la mamá se quedaba ahí hasta que el chiquito naciera», contó.

De esa experiencia de vida salió esta propuesta que se convierte en un modelo a nivel nacional y que el objetivo único es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Se trata de un complejo que involucra educación, rehabilitación, atención médica y hasta residencias.

«Esto es por que son personas que tienen una ley que los defiende pero no tienen una voz «, recalcó.

El trabajo inició con mesas de trabajo con distintas áreas en todo el país. Ahí captaron toda la información para captar la matriz del proyectos. Luego llegaron reuniones con ministros, directores ejecutivos, compañeros regidores, diputados y administración municipal.

El proyecto tiene en la mira un amplio terreno que colinda con el salón comunal de Santa Clara y las instalaciones del TEC y que es propiedad del INVU. Aunque en primera instancia las autoridades aseguraron el traspaso, ahora la lucha es por hacer efectiva esa gestión.

Esta, es la primera etapa de la iniciativa y en la que trata de avanzar Vanessa para luego, abrir un abanico de oportunidades para las 44 mil personas con discapacidad que hay en San Carlos pero que también beneficiaría a personas con esta condición en Guatuso, Upala, Río Cuarto, Los Chiles, Sarapiquí y hasta Zarcero.

«Ahí tendrán una asistencia de tiempo completo. Les damos estimulación temprana, deporte y recreación, asistencia especializada con especialistas, terapias equinas, con perros y la parte de la salud que es la atención de rehabilitación y terapias físicas. Queremos que vayan a la escuela y regresen al centro y además habrá educación bilingüe«, detalló.

La idea es generar un desarrollo vocacional para que estas personas luego puedan dirigirse, de acuerdo a sus capacidades, a un mercado laboral acorde. Las familias también tendría apoyo integral.

La segunda etapa comprende la implementación de servicios, organización por departamentos y la contratación de personal. Para esto, distintas instituciones estarían a cargo del pago de los servicios. La propuesta es que MEP, PANI, IMAS, Ministerio de Trabajo y otras, trasladen los funcionarios que se encargan de estas áreas, al complejo.

«Esto son puros acuerdos y voluntad política, así de fácil es esto», acotó.

La construcción del espacio que ya tiene su prediseño, estaría a cargo del INDER donde ya conocen el detalle y hay anuencia. La tercera etapa es ya la inauguración y la activación de servicios.

Defensa Incisiva

Y es que a lo largo de su gestión, esta regidora no solo dedica su vida entera a cumplirle una promesa a su hijo para beneficiar a otras personas con discapacidad.

De forma incisiva y cada semana en sesión de Concejo Municipal, Vanessa busca la aplicación del nuevo reglamento de aceras para mejorar las condiciones de tránsito de estas personas.

Lidera luchas por abrir más espacios de estacionamiento en cumplimiento de la ley 7.600 en distintos puntos de San Carlos como el hospital San Carlos. Además de que estos espacios, sean aptos para la movilización.

Gracias a la asesoría de una persona con discapacidad, por medio de la COMAD avanza en las distintas gestiones con ayuda de sus compañeras regidoras para hacer de este cantón, un espacio libre de discriminación y lleno de oportunidades para todos.