Valeria y Victoria comparten más que sangre: Una pasión por tres deportes las une

Valeria y Victoria Arce Núñez son dos adolescentes llenas de sueños, metas e ilusiones y a parte de la sangre, las une una misma pasión: la natación, el ciclismo y el atletismo cuando convergen en el triatlón.

Sus nombres resuenan de forma constante en los podios tanto a nivel nacional como internacional y con orgullo, ondean la bandera sancarleña en representación del cantón que las vio nacer.

Hoy por hoy, Valeria a sus 17 años es parte de la Selección Nacional de Triatlón, Valeria de 15 años sueña con llegar tan alto como su hermana.

Valeria llegó al triatlón en 2021 por invitación de una amiga. Ya desde antes, era una apasionada por el atletismo pero encontró en esta disciplina algo que llenó el alma y ahí se quedó.

“Yo ya había nadado y siempre andábamos en bicicleta y ya hacerlo como entrenamiento no era tan fácil. Yo empecé entrenado dos días a la semana y mi entrenadora empezó a decirme venga más, y luego toda la semana”, contó.

La pasión se hizo más grande, ya esta disciplina se convirtió en un estilo de vida para ella y que tiene que compartir con sus estudios en el COTAI de Ciudad Quesada.

Recién, en los actuales Juegos Deportivos Nacionales, Valeria ganó una medalla de oro pero más que eso, obtuvo uno de sus logros más importantes: la distinción como la mejor atleta de las justas.

Y es que eso de ganar es algo que se le da muy bien a esta joven deportista. No más debutando, en la categoría Junior, resultó campeona nacional, ganando a jóvenes de mucha más experiencia. Suma medallas en juegos nacionales y campeonatos, todo esto le valió un llamado a la Selección Nacional.

“Esa llamada fue muy bonito porque yo no tenía mucha seguridad conmigo, no me sentía capaz y a la hora que me llaman y me dicen que era seleccionada me di cuenta que estaba a la altura”, contó.

Es muy joven, tiene pocos años de haber entrado a la disciplina pero todo lo que ha logrado ya la lleva a poner su mirada en un punto muy alto: Juegos Olímpicos.

El apoyo de sus padres Ronald y Cristy ha sido indispensable para ambas atletas. Cortesía.

Victoria, llegó a la disciplina por inspiración de su hermana mayor. Ella practicaba natación cuando su hermana la convocó a un entrenamiento.

Ella fue por probar. La misión era entrenar una semana y si no le gustaba, regresaba a natación pero, esa semana se convirtió en tres años.

“Me terminé quedé, es una experiencia muy bonita, el ambiente, el equipo es muy agradable. De hecho, la disciplina que más me favorece es la natación que es donde yo ya tenía experiencia”, relató Victoria.

Sin duda, Victoria ve en su hermana Valeria un modelo a seguir, una inspiración y por su propia cuenta a puro esfuerzo también suma sus propios logros.

De estos Juegos Nacionales, Victoria trajo a San Carlos tres medallas de oro pero también quedó campeona nacional en dos ocasiones, en su categoría.

“Yo tengo metas chiquititas, pasos cortitos que sería como intentar entrar a la Selección Nacional, esforzarme bastante y de ahí conforme vaya avanzado lograr una beca deportiva o salir del país”, dijo.

El triatlón es el tema de conversación sí o sí, en la casa de la familia Arce Núñez. La vida social incluso de ambas hermanas tiene que ver son el equipo que conforman y al que consideran una familia pero, detrás están sus padres que no solo son el apoyo económico si no también, el apoyo moral y emocional de ambas.

“Esto es muy caro porque son tres deportes, hay que comprar implementos para tres deportes pero siempre hemos pensado que esto es una inversión a futuro para ellas, así nos aseguramos que se mantengan alejadas de cosas malas”, apuntó don Ronald Arce, padre de ambas.

La mamá, Cristy Núñez es la presidenta de la Asociación Sancarleña de Triatlón y eso es parte del trabajo que hacen para construir disciplina familiar.