Vacunatorios pediátricos abiertos en la Zona Norte

Si aún tiene pendiente alguna de las dosis de la vacuna contra el covid-19 puede acudir a cualquier de los vacunatorios dispuestos por las autoridades locales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Recuerde que pueden ir niños desde los 5 hasta los 11 años pues la vacunación ya está abierta para todos.

Los espacios abiertos son:

Aguas Zarcas. Sedes de ebáis, clínica de Aguas Zarcas, Coocique. Lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm en los ebáis. Clínica de aguas zarcas de lunes a viernes de 7 am a 6pm.

Ciudad Quesada. Ebáis la Palmera y San Juan, martes a viernes de 8 am a 2 pm. Visitas a escuelas de 11 am a 5 pm.

Florencia. Ebáis Florencia de lunes a viernes de 8 am a 2 pm. Jueves 03 ebáis San Francisco de 8 am a 2pm. Viernes 04 ebáis Platanar y ebáis la Tigra de 8 am a 2pm.

Guatuso. Sedes de ebáis de lunes a jueves de 7:30 am a 3:30 pm y viernes de 7:30 am a 2:30 pm

La Fortuna. Sedes de ebáis, clínica de Fortuna de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

Los Chiles. Ebáis Vavón de 7 am a 6 pm. Sedes de ebáis de lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm.

Pital. Sedes de ebáis, área de salud de Pital, barrido casa por casa de lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm.

Santa Rosa. Desconcentrados. En la clínica de Santa Rosa se trabaja en horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Clínica Santa Rosa, ebáis Coopevega, ebáis Boca Arenal y ebáis Los Santos. En el concho se vacuna en el ebáis el día lunes 28. Domiciliar: San Cristóbal, el Conchito, el Plomo, Santa Teresa, Acapulco, Los ángeles, Juanilama, San Rafael, Parajeles, Las Rosas, Estero y Esterito, visita domiciliar en algunos sectores del área.

Hospital San Carlos. Consulta externa población de riesgo de lunes a viernes de 7 am a 6 pm.

Hospital Los Chiles. Sala de espera de farmacia, martes 22 y jueves 24 febrero.

Los menores deben ir en compañía de un adulto y llevar su libreta de vacunas.