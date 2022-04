¿Va de vacaciones? Acá algunas recomendaciones para un viaje seguro

Dormirse mientras conduce es una de las amenazas más latentes en carretera, cuando se sale temprano y se conduce por muchas horas, de ahí que la Policía de Tránsito insta a las personas a dormir bien el día anterior al paseo, tomarse descansos en el camino, más si sienten sueño, y a viajar con una persona como copiloto que les hable y que esté atenta a cualquier síntoma de sueño de quien maneja.

Este es uno de los consejos más relevantes de la Policía de Tránsito para esta Semana Santa, cuando muchas personas se trasladen a zonas rurales y a las costas a disfrutar de algunos días de esparcimiento.

De igual manera, salir con tiempo, tanto a la ida como al regreso, reduce la tentación de abusar de la velocidad, la principal causa de muerte en carretera este año con 51 fallecidos, y a realizar maniobras imprudentes, como la invasión de carril (19 muertes este año).

No sobrecargar el vehículo ni de equipaje ni de personas es fundamental para reducir riesgos de accidentes, sea por inestabilidad provocada por sobrecarga o por las consecuencia que el exceso de pasajeros puede generar, comprendiendo que, lógicamente, alguno o algunos no llevarán cinturón de seguridad.

“Otro elemento que queremos enfatizar es que los accidentes de Tránsito no se toman vacaciones. Con esto queremos decir que no podemos recargar de personas el carro, bajo la excusa que todos quieren ir de paseo, ni creer que en los 200 o 500 metros entre el hotel y la playa, entre la cabina y el restaurante, entre la playa y el supermercado no pueden ocurrir accidentes y omitimos ponernos el cinturón de seguridad. Un accidente ocurre en cualquier momento y en cualquier distancia”, recalcó Alberto Barquero Espinoza, subdirector de la Policía de Tránsito.

Así las cosas, los menores de 12 años deben viajar con un dispositivo de retención adecuado, lo cual, también puede restar espacio físico en los asientos traseros y eso no justifica que los adultos que van junto a esos niños no lleven el cinturón puesto, porque van muy “apretados”.

Revisar el estado mecánico, eléctrico, así como el estado de las llantas del automotor son consejos básicos de la Policía de Tránsito, para quienes aprovechan este receso para salir de paseo.

Vinculado a los paseos y al abuso de la velocidad, bajar la velocidad justamente cuando hay una señal de aviso de fauna es vital para evitar accidentes que puedan cobrar la vida de los animalitos y de las personas.

No conducir bajo los efectos del alcohol también es otro consejo fundamental, más cuando el ir de paseo se puede usar como una excusa de fiesta.

“Este es otro tema por recalcar, el consejo de no conducir bajo los efectos del alcohol no es solo para quien conduce un automotor, también es aplicable para quien usa una bicicleta y para los peatones. Estos días de Semana Santa se prestan para abusar del licor y las personas regresan a sus hoteles o sitios de hospedaje en muy malas condiciones, lo que aumenta el riesgo de un atropello en zonas que, justamente, estas personas, en condición de turistas, no conocen bien. Solo el mes pasado tuvimos la inusual cifra de 10 peatones fallecidos, cuyas causas de atropello se presumen que fueron producto de una imprudencia propia”, agregó Barquero.

Con el regreso de las procesiones, propias de la religión católica, y tras dos años sin ellas, cabe hacer el llamado, también, para que se tenga prudencia como peatón, evitando caminar por las calles en zonas que no están acordonadas y a los conductores recordarles sobre el retorno de estas actividades, para que sean más prudentes y eviten atropellos.

No usar sandalias o chancletas para conducir el vehículo, por el riesgo de que se atoren en los pedales, más si están mojadas, también es una buena recomendación.

A los ciclistas se les pide respetar la Ley de Tránsito y hacerse visibles. Si alquilan o les prestan una bicicleta en su sitio de recreo, deben vestir ropa clara o reflectante de la luz, utilizar luces si salen de noche y a los conductores se les pide respetar

1.5 metros, como mínimo, al rebasarlos y hasta escoltarlos con el automotor si los alcanzan en una zona oscura; como un gesto empático.

En el caso de las motocicletas, también hay que evitar sobrecargarlas con equipaje, deben viajar como máximo 2 personas y no deben subirse niños con menos de 5 años.