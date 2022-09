Una vez más, regidores piden cuentas a la alcaldía por incumplimiento de acuerdos

El Concejo Municipal de San Carlos acordó abrir un procedimiento ordinario contra la alcaldesa Karol Salas Vargas por el aparente incumplimiento de acuerdos que toma este órgano político.

Este lunes, el presidente Municipal, Juan Diego González, presentó una moción para abrir el proceso como una medida ante la falta de respuesta de la alcaldía a una moción que presentó la regidora Diana Corrales semanas atrás en la que solicitaban informe de avances en varios acuerdos.

Según, González, muchos de estos acuerdos obedecen a solicitudes de información necesarias para el cumplimiento de deberes que atiende el Concejo Municipal.

«Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando, aquí a nosotros se nos oculta información y lo más preocupante es que se le oculta información a la ciudadanía, es muy fácil venir aquí a hablar de datos abiertos y transparencia pero negarse a entregarle a este Concejo información», dijo el regidor.

La moción argumenta que, según el Código Municipal y la diferentes jurisprudencia, la persona que ostenta el puesto de alcalde es el administrador general de la Municipalidad por lo que le corresponde ejecutar los acuerdos.

La regidora del PAC, Diana Corrales, manifestó que pese a que existe una intención de ayudar por parte del Concejo, ya no encuentran forma de hacerlo.

«Me preocupa lo que sucede, es un tema que afecta al cantón de San Carlos, el fracaso de la alcaldía es el fracaso de todos y el éxito de la alcaldía es el éxito de todos y a mi me encantaría ayudar, pero ya no encuentro forma. Es dificil para uno como regidor porque uno no se puede meter en la administración, yo no puedo ir a exigir que se ejecuten las cosas, entonces si la alcaldía pretende trabajar con nosotros debería ayudarnos a dejar ayudarles», dijo la edil.

Luis Fernando Porras, regidor verdiblanco también enfatizó en que pese a está claro que el Concejo aprueba y la alcaldía ejecuta, en las comunidades ya están hartos de preguntar porqué determinada obra no se ejecuta.

«Nosotros en las comunidades y me atrevo a hablar por los síndicos, estamos hartos de que nos pregunten porque tal camino o tal obra no se ejecutó, estamos amarrados de pies y cabeza, pero la gente debe saber que nosotros aprobamos y la ejecución le toca a la administración. En los años que tengo de estar en la municipalidad nunca había visto una ejecución tan repobre y en la que los grandes perdedores son los sancarleños», dijo Porras.

Los regidores, por votación unánime, también acordaron que la alcaldesa Salas deberá abstenerse de participar en cualquier gestión o trámite administrativo que devengue el proceso de investigación, dejando las responsabilidades de aprobar o autorizar cualquier tipo de trámite en la vicealcaldesa Rita Chavarría Mata.

Los acuerdos incumplidos que denuncian los regidores están disponibles en el siguiente enlace: https://sancarlos.digital/AcuerdosConcejo

En total, son 44 acuerdos de los cuales 12 tenían un plazo definido para que la administración informara de avances o ejecuciones, sin embargo, 9 de esos acuerdos ya vencieron el plazo y los regidores desconocen las acciones que tomó el ayuntamiento.

