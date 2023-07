¡Una vez más! Afectados por avalancha suplican que los dejen sacar pertenencias

Tres días después de la emergencia, las personas afectadas deben suplicar por permiso para entrar a sus propios locales y casas para tratar de rescatar lo poco que les queda.

El lunes anterior tuvieron un espacio de 20 minutos para ingresar y sacar algunas cosas. Durante este martes, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias les autorizó más espacio e incluso con apoyo de cuerpos de emergencia.

Para este miércoles, de nuevo la situación se les complicó pues a pesar de que llegaron con personas de refuerzo para apurar las extracciones, no les permitieron el ingreso.

“El martes pudimos trabajar con la CNE, se coordinó todo y pudimos sacar todo. Ahora no nos dejan trabajar nada, supuestamente la alcaldesa y la Municipalidad de San Carlos dieron la orden, por el frente empezamos a trabajar y nos dijeron que no se podía, fuimos por detrás, por las edificaciones que hay y que los dueños nos dieron permiso e igual no podemos. Llegó la policía y nos iban a sacar”, contó Freddy Brenes, dueño de una de las sodas.

Las personas afectadas, lo que piden es que les permitan ingresar a sacar pertenencias antes de que otra avalancha, como está previsto, arrase con lo poco que queda ahí.

Este miércoles al menos 50 personas están a la espera de autorización, al parecer, por parte de la Municipalidad de San Carlos para poder ingresar.

“Nuestra mercadería se está yendo en esas vagonetas y no sabemos para donde y esto nos afecta un montón por que cada llanta que rescatemos, cilindro de gas que rescatemos, son cosas que nos ayudan. La misma municipalidad de nosotros que somos sancarleños no está dando la espalda y eso nos duele”, comentó Lorenzo Vindas, dueño del taller Más que Llantas.

Para este día, los afectados buscarán un acercamiento con la Municipalidad de San Carlos en busca de soluciones pues, ya no están dispuestos a esperar más tiempo para poder sacar lo poco que les queda.

“Ahí hay cosas muy caras, hay carros de mis clientes que están atascados que no hemos podido sacar, ayer don Alejandro (Picado) nos dio permiso, obedecimos y pudimos sacar dos vehículos pero quedan tres”. añadió don Lorenzo al comunicador Allan Jara.

Confirman que son respetuosos de las órdenes y recomendaciones de las autoridades y así lo hicieron los dos días en los que la CNE les permitió el ingreso.