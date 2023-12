¡Una oración contestada! La historia de fe detrás de un emprendimiento de hermosa bisutería

Esta es una historia que nace en pandemia como muchos otros, no como una oportunidad si no como necesidad.

La protagonista es Fernanda Alfaro, propietaria de Zoe by Fer Alfaro, una sancarleña que encontró en la bisutería una forma de ganarse la vida pero además, encontró la respuesta de Dios a muchas oraciones.

En medio de la aflicción por no tener trabajo, esta mujer de 38 años oró tanto que Dios le contestó, lo que no imaginó es que la respuesta iba a estar en emprender.

“No sabía que hacer y un día le pedí mucho a Dios que me revelara algo que fuera para mi y me soñé haciendo pulseras y aretes. Al día siguiente me levanté y lo vi como la respuesta de Dios y empecé a buscar cursos y demás”, contó Fernanda.

Poco a poco fue capacitándose. Con lo poco que ganaba vendiendo sus primeras pulseras iba comprando materiales para poder hacer más y también para continuar con los cursos.

Un año después de iniciar pudo certificarse en bisutería, de eso ya pasaron dos años y muchas lecciones aprendidas.

“Más que hacer un curso esto es mucho de creatividad y eso es algo que se trae. La creatividad es lo que más vale al diseñar cada pieza, lo que nos pone a pensar y trabajar con lo que el cliente quiere”, relató.

Hoy por hoy, Zoe by Fer Alfaro fabrica collares, aretes y el fuerte, son las pulseras. También hace llaveros, llamadores de ángeles y otros accesorios.

La esencia de este emprendimiento está en reflejar en cada accesorio, ese ser de cada individuo y para ello, trabaja en conjunto con el cliente, sus gustos y su personalidad.

Fernanda fabrica diseños únicos, es decir no hay repetidos y a diferencia de otros emprendimientos similares, ella se dedica incluso a restaurar la joyas.

“Cada joya cuenta una historia y esa historia me encanta que se repita de generación en generación, entonces la restauración de los accesorios o piezas ha sido algo que me ha diferenciado”, dijo.

Los colores son parte de la inspiración de esta sancarleña. Cortesía.

La inspiración de sus colecciones está en su fe, sobre todo, pero además toma algo de su gusto por los colores, la naturaleza y algo de las tendencias de moda.

“Yo me distingo por usar piedras naturales como cuarzo, jade, ágata, onix, perlas cultivadas, nácar y los ensambles me gustan con baños en oro o acero inoxidable o aluminio de alta calidad que está en tendencia”, apuntó.

Todas las bellezas que nacen de la inspiración de Fernanda están disponibles en su página de Facebook Zoe by Fer Alfaro y en Instagram, con el mismo nombre.

Suele participar en ferias y eventos pero, la mayoría de sus productos los encuentra en línea. De hecho, este emprendimiento será parte del Mosaico Navideño este 16 y 17 de diciembre en Avenida Perejil, en Ciudad Quesada.