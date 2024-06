¡Una mujer de concreto! Sancarleña es la primera del país en manejar una “chompipa”

Desde niña supo que lo suyo eran los caminos. Creció en medio de vehículos pesados por las empresas familiares y ahí, empezó a despertar una pasión.

Apenas tenía 6 meses de haber entrado a sétimo año del colegio cuando decidió abandonar sus estudios para dedicarse de lleno, a manejar el camión de su papá y que se dedicaba a transportar piña.

“Gracias a él fue que aprendí a manejar los camiones, me salí del cole para ayudarle a papi porque la fiebre mía era andar en el camión con él y ya a los 18 saqué la licencia B2, por que ya me tocó todo a mi”, contó.

Luego, Marisol tuvo otras experiencias laborales pero seguía sintiendo una espinita por los caminos. Fue panadera, tuvo una pizzería en Sucre, de donde es oriunda, y hasta fue chofer en el TEC en Santa Clara.

Hace cinco meses, ella recibió la noticia de la oportunidad por la que estuvo esperando mucho tiempo. La reconocida empresa Holcim estaba en busca de manejar maquinaria pesada. Una prima de ella le avisó y de inmediato, inició el proceso y ya, la contrataron.

“Cuando me dijeron eso yo me fui a San Ramón a sacar la licencia especial por que en Ciudad Quesada no había espacio. Allá alquilé un camión y ya después cinco meses en ese proceso por que en la empresa tenían que enseñarle a uno”, dijo.

Marisol tenía que sumar tres meses de prueba pero, su agilidad y disposición hicieron que desde hace poco más de un mes, ya recorra las calles josefinas con su “chompipa” o una mezcladora.

“Diay es una máquina entonces yo tenía que aprender a manejar la máquina y hasta aprender sobre concreto porque yo no sabía mucho. Empecé a conocer los detalles, pero ha sido bastante bonito”, relató.

Todos los días, se enfrenta a 40 toneladas de peso, 13 de ellas corresponde solo al camión de 18 velocidades que maneja. Todo un reto en carretera para ella, no solo por el peso si no por el tránsito que colapsa las vías de San José.

La reacción de la gente no escapa a la curiosidad, miradas de duda acaparan a Marisol cada vez que llega a descargar concreto. Cortesía.

“Hay días de mucho cansancio y no es tanto por el camión, en una presa puede durar uno tres horas. Yo tenía que ir a Cartago, descargar, volver a Alajuela, cargar e irme a Grecia a descargar y hay que lavar el camión por el que concreto se pega muy fácil. Hay días cansados pero, estoy disfrutando mucho esto”, dijo.

¿Una mujer en una chompipa?

Para empezar asegura que lo que ha tenido, son buenos compañeros que le han ayudado en todo este proceso y, en algunas labores.

La reacción de la gente no escapa a la curiosidad, miradas de duda acaparan a Marisol cada vez que llega a descargar concreto.

“La gente me dice: ¿Usted es la que viene manejan? Y yo, ehhh si. Pero la verdad, no ha pasado nada y hay gente que me ayuda. En la carretera se me quedan viendo”, finalizó.

Marisol ahora apunta más alto. Apenas inicia esta aventura que disfruta mucho y espera, algún día, poder manejar un tráiler.