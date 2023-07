¡Una carrera salvadora! Protagonista de video viral cuenta el momento

Fue una carrera de segundos pero, una carrera salvadora. Una segunda oportunidad para, en este momento, poder contar la historia.

Don Hugo, de quien no daremos más detalles a su solicitud, es el protagonista de uno de los videos más virales que dejó la avalancha en el río Aguas Zarcas.

Él estaba sobre el puente modular grabando el hecho pero, muy consciente de que la situación era peligrosa.

“Yo sabía lo que estaba haciendo, yo corrí por que sabía que tenía que correr, yo estoy viendo el chorro donde viene, grabé varios chorros y varias veces salí corriendo así como se ve en el video”, contó a sancarlosdigital.com

Al ver que la enorme avalancha, que arrasó con los locales comerciales y algunas viviendas, se acercaba, la carrera tuvo que ser más rápida pero asegura, que no estuvo tan cerca de la avalancha como se ve en el video.

“Cuando vi que ya estaba muy cerca entonces corrí pero, lo que pasa es que las tomas ayudan a que parezca como que me pasa por encima pero no, no estuvo tan cerca”, relató.

Una decisión de segundos le salvó la vida pues, calculó bien los tiempos para correr y llegar sano y salvo a un sitio seguro.

“Calculé pasar con tiempo, yo sabía que si me quedaba tres segundos más ahí me hubiera ido pero tenía todo bajo control por decirlo así, yo sabía lo que estaba haciendo”, finalizó.

Dice ser una persona alejada de los focos, de las luces y los protagonismos. Incluso rechazó todas las solicitudes de medios de comunicación tras la emergencia. En SCD aceptó contar la historia a cambio de mantener su identidad y su imagen.

Dice que le gusta ver los toros desde la barrera pero esta vez, “estuvo muy cerca de la barrera”.