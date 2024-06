Un sancarleño es el rostro detrás de la pasarela de Miss Universe Costa Rica

La nueva edición de Miss Universe Costa Rica tiene detrás de cámaras a un reconocido coreógrafo sancarleño.

Luis Diego Solano trabaja de 2002 en certámenes de belleza. Inició acá, en San Carlos pero fue creciendo hasta en 2012 llegar a incorporarse en Señora Costa Rica.

12 años después le llegó la gran oportunidad. Hoy por hoy, el conocido “Doro” es la mente detrás de la preparación de las 19 aspirantes a la corona del reinado de belleza más importante del mundo.

“La oportunidad me llegó por medio de Marisol Soto, encargada de Señora Costa Rica, quien me recomendó; me pidieron enviar la documentación pertinente para la valoración y se me abre esta gran oportunidad para estar en los dos certámenes más importantes del país: Señora CR y Miss Universe CR”, contó.

Su trabajo dentro de la organización consiste trabajar con el elenco de candidatas desde la parte en preparación en pasarela, montaje coreográfico para la gala final, y de forma integral todo lo referente a la parte escénica: presencia, dominio del espacio y otros.

La gran gala final es en setiembre y una vez elegida la nueva representante nacional para el Miss Universo, este sancarleño tendrá a cargo la preparación de la reina para ese evento.

“Es un gran oportunidad el trabajar para la nueva organización y compartir con este grupo de 19 mujeres que además de hermosas también profesionales en sus áreas, con historias de vida muy interesantes y grandes proyectos e iniciativas sociales”, añadió.

Esta semana, el Canal OPA, a cargo de la producción del certamen, inició con un reality que no solo oficializó el trabajo de Luis Diego si no que además, muestra los avances de su trabajo con cada una de las aspirantes.

Usted puede ver este espacio de lunes a viernes, a las 9 de la noche por el canal OPA.