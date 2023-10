TSE rechaza recursos de nulidad contra asamblea cantonal de Aquí Costa Rica Manda

El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó dos recursos de nulidad contra la asamblea cantonal del partido Aquí Costa Rica Manda (PACRM), en San Carlos.

Dos militantes de la agrupación fueron los que presentaron dichos recursos el pasado 02 de octubre y pretendían que el órgano electoral anulara los acuerdos tomados en la asamblea, como la ratificación de candidatos.

El primer recurso lo interpuso Everardo Navarro Barquero, quien según la resolución del tribunal, tenía intenciones de postularse como regidor propietario.

Señalan los Magistrados que, el accionante del recurso acudió a los mecanismos de apelación internos del partido solo hasta que el mismo tribunal le hiciera la prevención, por lo que rechazaron de plano el recurso.

“… la remisión de esa impugnación al partido se dio, según la prueba que aporta el gestionante, el 10 de octubre de 2023, sea luego de que este Tribunal le previniera el cumplimiento del referido requisito. Así las cosas y siendo que el señor Navarro Barquero, para el momento de la presentación de la acción, no había instado siquiera al partido, lo procedente es rechazar de plano la gestión, como en efecto se ordena“, dicta el documento 8045-E2-2023.

Además, el tribunal agregó que “no corresponde con los principios de buena fe y de lealtad procesal el que un accionante plantee su disconformidad ante la Justicia Electoral y solo después de que se le previene, intente cumplir con los requisitos de admisibilidad que tenía la carga de acreditar al momento de la presentación del escrito inicial“.

El segundo recurso de nulidad, interpuesto por Iria Herrera Hernández, también menciona que la accionante tenía intensiones de postularse como síndica suplente, sin embargo, tampoco acudió a los mecanismos internos del partido para realizar la apelación.

“…la interesada solo hace alusión a que preguntó a la señora Anabelle Rodriguez Arias por qué no se invitó a las personas munícipes de San Carlos a la asamblea cantonal (folio 22); no obstante, se echa de menos que la señora Herrera Hernández presentara una impugnación formal ante el partido (no se indica en la respuesta a la prevención que se haya instado formalmente la vía impugnaticia interna, ni se cuenta con prueba de que se haya accionado ante la agrupación)”, destaca la resolución 8672-E2-2023.

Por ende los Magistrados rechazaron de plano la gestión interpuesta.

En este último recurso, la señora Herrera solicitó abrir una investigación contra la funcionaria del TSE que fiscalizó dicha asamblea cantonal, por, supuestamente, realizar actos incorrectos.

Ante ello, los Magistrados remitieron una copia del expediente al director general del Registro Electoral para que determine quien fue la servidora que atendió la asamblea y valore la pertinencia de iniciar una investigación.

El pasado 24 de setiembre la asamblea cantonal de Aquí Costa Rica Manda ratificó la candidatura de Karol Salas Vargas para reelegirse como alcaldesa de San Carlos.

Salas estará acompañada por Harold Hernández Padilla, docente de la UTN, en la primera vicealcaldía y Rodolfo González Miranda, en la segunda vicealcaldía y quien destacó como director regional del MEP.