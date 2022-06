TSE confirma que alcalde Córdoba presentó descargo por gestión de retiro de credenciales

El Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó que el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba, presentó su descargo en el proceso de retiro de credenciales que, desde hace 3 semanas sigue este órgano en su contra.

El martes de la semana anterior, el TSE notificó a Córdoba sobre la audiencia para que él se refiriera al proceso.

«Antes de que venciera el plazo, el señor alcalde presentó una gestión que ya está en manos del Tribunal y que tendrá que analizar junto con la denuncia que se ha formulado. Lo que el tribunal le dice a él es que manifieste lo que considere sobre sus intereses», detalló Juan Luis Rivera, Letrado del TSE.

A partir de este momento, no hay plazo establecido para que el órgano electoral resuelva el proceso.

«En este tipo de casos, el Tribunal siempre pone mucha atención y será resuelto cuando haya una decisión. Esto es parte de un trámite de justicia electoral y no requiere una sesión para conocerlo si no que, en cualquier momento el Tribunal puede decidir», explicó Rivera.

Descargo

El propio Córdoba confirmó también que, por medio de su abogado, presentó lo que correspondía para la audiencia en la que ejecuta su defensa tras la solicitud de la vicealcaldesa Karol Salas, de retirarle las credenciales.

En febrero anterior, el Tribunal de Apelación dejó en firme una sentencia contra Córdoba que incluye la inhabilitación por 6 meses de su cargo, por el nombramiento irregular de Wilbert Rojas en la administración municipal.

«El principal argumento es que a mi no me pueden quitar la credenciales por que me suspendieron por 6 meses y no tiene sentido por que, el tribunal no dijo ni una hora más ni una hora menos entonces el TSE no puede quitarme las credenciales a mi como quiere la señora vicealcaldesa, por que la amonestación es por 6 meses», dijo Córdoba.

Añadió que considera injusto el proceso de retiro de credenciales por una sentencia que corresponde a un hecho de hace 23 años que fue cuando, nombró a Rojas, según dice, con respaldo de la asesoría legal del ayuntamiento y del Concejo Municipal de ese entonces.

En mayo anterior, el TSE confirmó que fue Salas quien solicitó el retiro de credenciales del alcalde tras su regreso al ayuntamiento sancarleño por el levantamiento de la medida cautelar por el caso Diamante.