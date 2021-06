Tribunal exime a Costa Rica de indemnización a Infinito Gold por Crucitas

El arbitraje internacional que inició en 2014 y que lideró la empresa Infinito Gold por el cese de la concesión para explotar Crucitas en Cutris, terminó a favor del estado costarricense.

Este viernes, las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior informaron que el tribunal notificó el fallo y encontró que el inversionista, en este caso Infinito, no demostró el daño económico que alegó.

La empresa canadiense reclamó $394,8 millones como parte de la inversión que realizaron y los daños percibidos.

Según el fallo, Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron de forma correcta los procesos y brindaron a la empresa las oportunidades de defensa pertinentes.

Este caso, llegó hasta Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones luego de que, en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo canceló la concesión a la empresa minera tras denuncias de grupos ambientales.

«Siempre lo dijimos. Crucitas era un proyecto oscuro, turbio, corrupto e irresponsable ambientalmente, que atentó y manoseó nuestro Estado de Derecho. Una mafia con el apoyo de políticos locales que hoy todavía sueñan con reabrir ese proyecto. Ahí está, para todos aquellos que le quieren hacer creer a la gente que lo mejor ahí era un proyecto “responsable”. ¿Cuál proyecto responsable?», dijo el abogado y promotor del recurso que canceló la concesión, Edgardo Araya.

En agosto anterior, de forma exclusiva, San Carlos Digital conversó con Erich Rauguth, Presidente de Infinito Gold, quien desde Canadá atendió las consultas sobre el arbitraje internacional al que la empresa, sometió al país luego de que tuviera que salir de Crucitas en Cutris y dejar el proyecto que pretendía la explotación minera

«En el momento en que la empresa presento el arbitraje, ya se le habían cancelado todas sus licencias y permisos de explotación después de haber realizado una inversión significativa en el Proyecto Crucitas proveniente de fondos prestados y de los accionistas, y por lo tanto no le era factible marcharse del país sin tomar acciones al respecto pues hubiese sido irresponsable de su parte. Como todas las empresas, Infinito Gold tiene un deber fiduciario para con sus accionistas y una responsabilidad financiera para con sus prestamistas, el no haber buscado una indemnización por la pérdida del proyecto habría privado a nuestros accionistas de recuperar la inversión realizada y provocaría el incumplimiento de nuestras obligaciones financieras con nuestros acreedores «cargando dicho costo a nuestro accionistas. Adicionalmente, el hecho de no proceder a reclamar una indemnización existiendo una vía legal para hacerlo implicaría que la empresa estaría aceptando todos los hechos que se le imputaron y que provocaron la cancelación del proyecto como razonables, lo que en nuestra opinión y según lo demuestran los acontecimientos más recientes, no lo son», dijo Rauguth en aquél momento.

El reclamo de los casi $400 millones, incluía los costos de exploración, los costos de construcción y mantenimiento, y los beneficios netos potenciales no realizados de la operación minera como consecuencia de la cancelación del proyecto.