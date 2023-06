Tras 7 años de militancia síndico de Florencia renuncia al PLN

El Síndico suplente de Florencia, Wilson Román López, presentó su renuncia a las filas del partido Liberación Nacional, tras 7 años de militancia.

El anuncio lo hizo la tarde este lunes a través de su perfil personal en Facebook, señaló que su participación en la agrupación verdiblanca llegó a su fin por diferentes convicciones y pensamientos.

“Como todo en la vida tiene un ciclo, ya el mío en Liberación llegó a su fin por diferentes convicciones y pensamientos que me llevan a buscar nuevos horizontes y oportunidades que creo humildemente me las he ganado con trabajo y entrega”, dijo.

Román agradeció a la dirigencia local del partido por la oportunidad que le dieron de representar como síndico suplente a su distrito, en dos periodos consecutivos.

Agregó que, como joven, tiene deseos de seguir aportando al desarrollo del cantón que ama.

“Agradezco a todos mis compañeros de lucha que son grandes dirigentes y base de este cantón por el trato tan respetuoso y gentil que me dieron, a cada uno le guardo un cariño muy especial”, indicó.

Por último, mencionó que pronto estará dando noticias desde donde dará la lucha “para seguir aportando al desarrollo de las comunidades sancarleñas”

Román López tiene 36 años de edad y llegó como síndico suplente de Florencia en el periodo 2016 – 2020, y fue reelecto en el puesto para el actual periodo 2020-2024.

Ahora, terminará su periodo como síndico independiente.