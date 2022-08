Tras 6 meses, investigación municipal por concierto de Nodal sin resultados

A casi 6 meses desde el hecho, la investigación que anunció la alcaldesa Karol Salas, por el tema de los permisos municipales para el concierto de Cristian Nodal en San Carlos, aún no da resultados.

Así, lo confirmó la propia Salas durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal este lunes 01 de agosto.

«El jefe de control interno, don Jimmy Segura, me informa de que esa investigación no se ha terminado, no ha sido entregada por control interno a la administración municipal», dijo la alcaldesa.

Esto, fue una respuesta a la consulta de la regidora Vanessa Ugalde que tuvo como referencia un oficio que funcionarios municipales, enviaron al Concejo Municipal el pasado 08 de julio

El administrador tributario Leonidas Vásquez y el jefe de patentes, Alexander Bogantes, piden que la alcaldía cumpla con la información que solicitaron los regidores el 28 de febrero anterior.

En esa fecha, las cuatro fracciones del Concejo pidieron a través de una moción que, en un plazo no mayor a los 3 meses presentaran los resultados de la investigación interna que abrió la alcaldesa Salas por presuntas inconsistencias en los permisos del concierto internacional.

«Dados los acontecimientos surgidos a raíz por el trámite realizado para el concierto de Christian Nodal, realizado el anterior 19 de febrero, las declaraciones, afirmaciones, denuncias y actuaciones por parte de la alcaldesa Karol Salas y tomando en cuenta el transcurso del tiempo de más de 4 meses sin tener una respuesta al respecto, solicitamos exigir se rinda el informe solicitado por el honorable Concejo Municipal», dicta el oficio enviado por los funcionarios.

Según los colaboradores municipales el plazo que otorgaron los regidores venció ya y pasaron casi 3 meses más de la cuenta por lo que piden se entregue la información.

El caso

El 21 de febrero anterior, la alcaldesa Salas indicó a este medio que, desde el 16 de febrero la investigación estaba abierta tras señalar presuntas irregularidades en la gestión de permisos para el concierto internacional con Christian Nodal y que, desencadenaron en afectación para el erario municipal.

Según Salas, la productora del evento logró permisos sin antes depositar el monto correspondiente a los impuestos por espectáculos públicos y que además, ese impuesto estuvo mal tasado.

Fue así como, tras un trabajo interno, lograron tasar lo respectivo en casi 50 millones de colones y no en 16 como estaba.

En un Facebook Live, la funcionaria detalló además una serie de, aparentes, incumplimientos por parte de la productora, mismos que impidieron el permiso inmediato. En esa misma transmisión mencionó a los funcionarios Vásquez y Bogantes como parte de la cadena de errores para la entrega de los permisos.