Tras 16 años en la cárcel sigue con la lucha para probar su inocencia

Cuando fue detenido, el 01 de agosto de 2001, Kenneth Salas Salazar venía de San José hacia Ciudad Quesada. Pasaba por el antiguo peaje en Sucre y ahí lo esperaba el OIJ. En cuestión de minutos estaba en el calabozo, en el sótano y un año después, asumió una condena de 28 años, por los delitos de violación y abuso sexual en perjuicio de tres menores de edad.

En mayo anterior, Salas cumplió una condena adelantada pues por buen comportamiento y las diferentes actividades lúdicas que desarrolló, el sistema acortó su tiempo preso.

Antes, en 2017 recibió el beneficio de casa por cárcel tras un paso de varios años por la cárcel del adulto mayor en Alajuela.

Hoy por hoy, a sus 81 años de edad y en su casa en barrio San Pablo en Ciudad Quesada este abogado, reconocido exjuez penal de San Carlos solo pide que le alcance lo que le queda de vida, para probar su inocencia.

“Yo he mandado todo tipo de recursos para revocar la sentencia, he acudido a todas las instancias pero nada, esto parece que es un montaje bien armado y en este momento si quiera me resuelven nada”, dijo en una entrevista con sancarlosdigital.com.

El apeló a distintas medidas para obtener beneficios y salir de la cárcel pero para cualquiera tenía que cumplir con algo: aceptar el delito. Delito que él sostiene, ninguna cometió y prefirió quedarse “encerrado”.

El caso

Todo se remonta a noviembre de 2000 cuando un equipo interdisciplinario de la escuela San Pablo alerta a la Fiscalía de San Carlos, presuntos abusos sexuales de Salas contra un grupo de 14 estudiantes de ese centro educativo. El 31 de julio de 2001, los niños fueron llevados a presentar la denuncia.

“Ese mismo día el médico forense, Eladio Tacsan, hizo las pruebas médicas y reportó que ninguno de los niños tenía lesiones y eso, coincidió con el testimonio de una de las madres de familia dijo que su hijo se había retractado y manifestó que todo era mentira”. recordó.

Incluso, durante el proceso, consta en documentos, al menos 10 de los menores reconocieron que los hechos denunciados nunca ocurrieron. 8 de esos niños se retractaron incluso, durante el juicio. Aún así, Salas fue condenado.

“Para mi todo es inexplicable, es absurdo y jamás creí que esto se pudiera montar así tan crudamente utilizando niños de escuela desde los 6 años hasta los 12 años”, dijo.

Tras 16 años de estar en la cárcel y llegar a su casa con un beneficio penitenciario, empezó la otra parte de la tortura para este abogado pues, ya los niños involucrados no eran menores de edad y lo buscaron para contar su historia. Al menos los 4 por los que lo condenaron.

“Algunos incluso empezaron a visitarme en la cárcel, a otros me los encontré y otros llegaron a buscarme además, una madre le dijo a tribunal que el hijo se había retractado y no le tomaron en cuenta nada. Cuando me cuentan lo que realmente pasó me animé en 2019 y presenté una denuncia penal contra las funcionarias de la escuela”. relató.

¿Por qué contra las funcionarias de la escuela? Salas explicó que cuando logra conversar con las supuestas víctimas, le empezaron a contar que algunas de esas personas al, parecer, habrían manipulado a los estudiantes para denunciar los hechos que, según Salas, nunca ocurrieron.

Actualmente él trabaja como abogado y enfocado en atender su caso antes de que prescriba. Foto: SCD.

“Incluso me dicen que los menores fueron amenazados por el personal de la escuela pidiéndoles a las mamás que les pegaran o los iban a enviar a un orfanatorio en Cartago para que no pudieran ver a los padres si no repetían las versiones de violación que habían aprendido en el montaje que les estaban haciendo”, dijo.

La denuncia, que está archivada desde 2019, es por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y otros pues él considera que, usando sus cargos fue que habrían generado prueba falsa en su contra.

“Cinco de las víctimas se apersonaron en mi demanda para apoyarme, dando la versión de lo que sucedió y reclamando el daño emocional que han sufrido. Tres víctimas por las que se me condenó lo hicieron por un escrito presentado el 28 de abril del 2020 y dos más presentaron querella el 30 de junio del 2020 contra el personal de la escuela”, puntualizó.

16 años en la cárcel

Un juez que envió a la cárcel a muchas personas de pronto, tuvo que compartir espacio con ellas. Los temores aumentaban con la incertidumbre de saber que todo lo que pasaba a su alrededor no tenía ningún sentido para él.

Como buen profesional supo, desde el día 1 que para salir rápido tenía que trabajar y fue ahí donde se convirtió en el abogado de muchos de los presos. Alguno incluso logró reducirles penas o incluso sacarlos. Algo que no pudo hacer con él mismo.

Además trabajó como bibliotecario, como profesor, como jardinero, en el comedor, en las huertas y en muchas áreas del centro penal en La Marina donde además estudió.

“Yo sabía que tenía que hacer eso para el descuento de la pena y pude salir cinco años antes de que se cumpliera. Yo me mantuve fuerte todos esos años porque yo sabía que era inocente, yo pasé muchos años con la esperanza de salir con todo lo que presenté pero, no fue posible. Desde que entré a prisión y hasta ahora, vivo con la esperanza de demostrar mi inocencia”, recordó.

Aprendió a sobrevivir en medio de robos, agresiones, amenazas y de una vida que nunca imaginó iba a vivir por su condición de abogado y juez.

En este momento ejerce su profesión de abogado pero siempre avocado a que su caso vea la luz y sobre todo que la demanda que presentó pueda salir de las gavetas de los tribunales.