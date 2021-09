Transformación de plazas daría seguridad fija en el parque de Ciudad Quesada

La administración municipal valora la posibilidad de transformar dos plazas para así, tener seguridad fija en el parque de Ciudad Quesada.

La solicitud, la hizo la dirección de la Policía Municipal ante el aumento de incidentes en este espacio comunal, en las últimas semanas.

El parque dispone de dos guardas de seguridad que se encargan de cuidar los activos municipales. La propuesta es que esas plazas se transformen para policías municipales que se mantengan fijos en el inmueble.

«La problemática es que, depende de la persona que haga la vigilancia no es respetada por los que causan problemas. No respetan a una persona que no esté uniformada como policía y a esto sumamos que estas personas no tienen insumos o herramientas para atender incidentes», comentó Keylor Castro, director de la Policía Municipal.

Las solicitud llegó al director administrativo del ayuntamiento sancarleño, Carlos Villalobos, y entró en fase de valoración. Esta misma semana, habría respuesta a la solicitud.

«Lo que tenemos que revisar bien es el tema de las competencias de la policía municipal, para ello tenemos que ver bien que estable el reglamento y también analizar el papel de la Fuerza Pública en un tema de resguardo y seguridad», dijo Villalobos.

El incremento en la cantidad de personas en condición de calle y que, convierten el parque de Ciudad Quesada en su espacio de habitación, se convirtió en un dolor de cabeza para autoridades municipales. Desde hace dos semanas la Policía Municipal se encarga de atender la situación con rondas diarias.

Este órgano policial apenas cuenta con 5 oficiales, la cifra incluye a su director, por lo que la apertura de dos nuevas plazas les asegura la presencia en el parque y el poder continuar con su trabajo central: el ordenamiento vial.