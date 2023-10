¿Trabaja y necesita que le cuiden a sus hijos? CEN de Ciudad Quesada les espera

Trabajar es complicado para algunas madres pues, no tienen quien les cuide a sus hijos mientras está en la jornada.

El CEN de Ciudad Quesada puede ser esa mano amiga que necesita: es gratuito y tiene la matrícula abierta.

Este centro, ubicado 100 metros este y 50 norte del antiguo Multi Aceros en barrio San Antonio, atiende menores de 2 a 4 años con servicio de atención y protección, alimentación, educación y entrega de leche.

“Trabajamos en atención preventiva en lenguaje, psicología, terapia física, huertas pedagógicas, separación de desechos y actividades que ayudan al desarrollo integral de los niños y niñas”, explicó la maestra Krismy Hernández.

Además, este centro ofrece un servicio adicional: En caso de un menor que asista a materno o transición en el MEP y la madre debe trabajar, también puede llevarlo ahí para que lo atiendan mientras.

Hay tres horarios dispuestos: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.; de 11:40 a.m. a 3:00 p.m. o; de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

También hay matrículas abiertas en Dulce Nombre, San Martín y el CINAI en barrio Lourdes.

En el caso de barrio San Antonio puede obtener más información al número 2460 5249 o por el WhatsApp 6418 9090.

Si le interesa información de los otros centros puede llamar al 2460-1656.