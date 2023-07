¡Tiene razón su mamá! Desconecte el cargador del celular porque gasta corriente

No es un mito, su mamá tiene razón cuando, de forma constante, le dice que desconecte el cargador del celular cuando no lo use por que consume corriente.

“Sí consumen, al dejar conectados los cargadores la electrónica interna sigue energizada, a la espera de ser conectados al celular o a la computadora por lo tanto siguen consumiendo. Cabe destacar que son consumos bajos”, explicó Carlos Rodríguez, ingeniero de Coopelesca.

Y es que el ahorro de energía es un tema constante en los hogares sancarleños por lo que algunos consejos nunca están de más.

No solo los cargadores conectados, sin usar, consumen energía. También los televisores, radios y hasta algunas ollas o electrodomésticos como coffe maker, el horno microondas y hornos.

“Si los electrodomésticos cuentan con relojes, luces o alguna electrónica interna se genera un consumo bajo aunque no lo estemos utilizando. Si buscamos evitar el desperdicio energético y ser más eficientes con lo que consumimos, lo mejor sería mantenerlos desconectados”, añadió el experto.

Tome en cuenta que en todo equipo eléctrico, el consumo lo define el tiempo de uso que le de.

Aquí entra por ejemplo las secadoras o las planchas para el cabello, la secadora de ropa, las lavadoras y otros aparatos de uso menos continuo.