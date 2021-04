Thompson en San Carlos: «Siendo una zona tan rica, será prioridad en mi gobierno»

El precandidato liberacionista Roberto Thompson, estuvo de visita en San Carlos el fin de semana.

Los aspirantes presidenciales, empiezan su recorrido de cara a la convención interna del PLN el próximo 6 de junio.

Thompson recorrió las calles de Ciudad Quesada, compró frijoles a productores de Los Chiles y lotería en las inmediaciones del mercado municipal. Además, visitó algunos comercios locales.

Pero, su visita tenía como fin reuniones con las bases sancarleñas que, le ayudarán en la precampaña que ya inició.

SCD, conversó con el precandidato sobre la importancia del cantón en un eventual gobierno suyo.

¿Cuál considera es el mayor problema que enfrenta San Carlos desde la parte política?

«La región Huetar Norte nunca ha tenido tanto desempleo como en este momento. Es la segunda región del país con más personas buscando trabajo sin conseguirlo. Ese es el problema para mí, más grave en San Carlos y en el resto de país.

Otro problema, ligado a este primero, es la caída de la economía en un cantón en el que hay muchas industrias. Hemos tenido una política completamente vallecentralista, por eso yo apuesto a que la coordinación con las asociaciones de desarrollo y los gobiernos locales nos permitirá focalizar mejor tanto las ayudas sociales, como la inversión».

¿Qué papel jugaría el cantón dentro de su plan de gobierno, partiendo que es un lugar estratégico con presencia que casi, de todas las industrias?

«San Carlos es un eje importantísimo, justamente un de sus características es la presencia de casi todas las industrias. Como ya dije, la primera medida es lograr la inversión a través de coordinación con los gobiernos locales y las asociaciones de desarrollo. San Carlos, siendo una zona tan rica, será prioridad en mi gobierno, particularmente por el potencial que tiene y por tratarse de un área rural».

¿Qué le ofrece usted a los sancarleños?

«Específicamente buscamos duplicar el parque de zonas francas en el país, particularmente en las zonas rurales. Este régimen super exitoso y genera une enorme cantidad de empleo. Otro elemento es la diversidad turística, tan rica en esta zona, donde además del turismo de montaña o de aventura, podemos explotar muchas otras aquí en San Carlos. El sector turístico tendrá un asiento en el Sistema Banca para el Desarrollo para darle capital a esos emprendedores.

También tengo previsto revitalizar la inversión en infraestructura, esto incluye el aeropuerto de la zona norte, la aduana de Las tabillas, entre otras cosas, eso significa que generaremos empleo para las poblaciones vulnerables. Por supuesto que se verán beneficiados, desde el punto de vista cultural, por las ferias que queremos hacer todos los fines de semana en parques y espacios públicos. También con la ampliación de créditos de CONAPE para las áreas alejadas del Valle Central.

Además fortaleceremos aún más lo que se tiene planeado con el Centro de Valor Agregado, cuya ley fue recientemente firmada. La idea es conseguir y brindarle todos los fondos que requiera para el apoyo de los productores».

¿Por qué decidió postularse y cómo ve la lucha interna en el partido que, muchos consideran es el llamado a ganar las próximas elecciones?

«Porque encarno el nuevo liderazgo que Costa Rica necesita. Que no está apegado a las nuevas recetas, que se atreve, que es más horizontal e innovador.

Porque estamos en un momento clave para el país y para el partido. Porque el partido se juega su futuro también. No aguanta que pase lo que pasó hace cuatro años. Porque conmigo vemos 30 años hacia adelante, no 30 años hacia atrás».