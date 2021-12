¡Tercera dosis a adultos mayores de más de 80 años! Área de Salud Ciudad Quesada inicia

A partir del próximo lunes 13 de diciembre inicia la vacunación contra el covid-19. en terceras dosis para los adultos mayores a 80 años en los 13 ebáis del Área de Salud Ciudad Quesada.

Tal y como lo dispone el lineamiento, la tercera dosis de Pfizer la reciben quienes integran el grupo 1 de prioridad que, son estas personas mayores a 80 años.

La vacunación será en cada uno de los ebáis en La Palmera, San Juan, San Martín, Gamonales, Sucre, Concepción, Ciudad Quesada, San Antonio, San Roque, San Pablo, Los Ángeles, Cedral y Dulce Nombre.

Eso sí, tome en cuenta que hay un horario específico dispuesto y es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes.

«Es muy importante no esperar hasta las últimas horas de la tarde porque no podemos darnos el lujo de perder dosis de vacuna. Entonces establecimos ese horario por que, si a la 1 de la tarde me queda cierta cantidad de vacunas, el horario me permite aplicar un plan b para no perderlas», explico Thais Ching, directora del Área de Salud Ciudad Quesada.

Los adultos mayores con problemas de movilización o con dificultades para trasladarse hasta el ebáis más cercano, tienen una opción adicional que implementa esta área de salud.

En estos casos, las personas pueden contactar a funcionarios de salud por medio del WhatsApp 7204 55 86. Ahí, pueden manifestar la dificultad que tienen, aportan sus datos personales y la tercera dosis de la vacuna llegará hasta los hogares de estos adultos con problemas para trasladarse.