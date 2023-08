TEC inicia aplicación de su Prueba de Aptitud Académica

Los estudiantes que se inscribieron en el proceso de admisión del Tecnológico de Costa Rica (TEC), como postulantes de ingreso para el 2024, realizarán durante agosto y setiembre la Prueba de Aptitud Académica (PAA), o examen de admisión.

En total, el TEC recibió 20 430 solicitudes de ingreso, correspondientes a un 56% hombres y 44% mujeres según datos del Comité de Examen de Admisión de la institución.

Los sábados 5, 12 y 19 de agosto serán las fechas en que las personas que se inscribieron en este proceso realizarán su examen de admisión en distintos puntos del territorio nacional. Además, se realizará una aplicación el domingo 17 de setiembre para la población que guarda el sábado por motivos religiosos, así como para estudiantes que requieren apoyos psicoeducativos.

Los estudiantes inscritos deben presentarse 20 minutos antes de la hora indicada en la convocatoria. Deben llevar identificación vigente (que no esté vencida) y en buen estado (que no esté borrosa, doblada o dañada). Las identificaciones válidas son: cédula de identidad, tarjeta de identificación de menores, DIMEX, pasaporte o licencia de conducir.

Las personas que se encuentran inscritas en este proceso pueden consultar el día y sede de su cita de examen definitiva mediante la página: https://tec-appsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login.

La Prueba de Aptitud Académica

La PAA es aplicada por el Comité Examen de Admisión a los estudiantes interesados en ingresar a una carrera de grado del TEC. Tiene un total de 80 ítems: 50 de razonamiento matemático y 30 de verbal, con un máximo de tres horas de tiempo para resolverla.

El resultado del examen de admisión representa un 60% y el promedio de la educación diversificada corresponde a un 40% del puntaje de admisión. A partir de esto, los postulantes tendrán una de las siguientes condiciones:

Admitido(a)

En espera

Elegible

No elegible

Elegible del Programa de Admisión Restringida (PAR)

Admitido PAR

Para realizar la prueba, los estudiantes deben portar su lápiz, borrador, tajador y calculadora científica no programable. No es necesario que los estudiantes porten uniforme de colegio.

Como parte de los apoyos generados para la ejecución de la prueba, los estudiantes pueden descargar el Cuaderno de Ejercicios, así como el documento de Indicaciones Generales en el que se incluyen ejercicios de las diferentes habilidades matemáticas y verbales que son resueltos con diversas estrategias de razonamiento. Estos materiales están dispuestos en el sitio web del TEC.

Disminuyendo las brechas de exclusión

Si bien será a partir de este sábado 5 de agosto cuando comience la aplicación masiva de las pruebas en todo el país, el pasado 21 de julio, miembros del Comité Examen de Admisión iniciaron este proceso en Alto Guaymí; territorio indígena que se encuentra en Burica, zona fronteriza con Panamá.

Ahí, ocho estudiantes del Liceo Rural Alto Guaymí realizaron su prueba de admisión. “Me gustaría poder estudiar Administración de Empresas”, destacó Angelina Rodríguez Rodríguez.

Por su parte, Oscar Jiménez Montezuma, estudiante de este mismo centro educativo, destacó que a pesar de la distancia, le gustaría ser estudiante del TEC ya que ha escuchado muchas cosas positivas de la institución. Él hizo la escogencia de carrera de Ing. en Computación.

La presencia del TEC en este punto forma parte del esfuerzo de la universidad pública por hacer accesible cada una de las etapas de acceso, permanencia y conclusión de estudios profesionales a jóvenes de todo el país.

En total se estarán haciendo las pruebas en 124 recintos de todo el territorio nacional con el apoyo de 330 funcionarios universitarios en cada fecha de aplicación.

Más allá de las zonas indígenas

Complementariamente, el TEC desde hace 18 años cuenta con el Programa de Admisión Restringida (PAR). Gracias al PAR cientos de jóvenes de escasos recursos han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad y terminar sus estudios con éxito.

El PAR consiste en que se reserva el 10% de la matrícula de nuevo ingreso de todas las carreras para los estudiantes que cumplan con ciertos requisitos, entre estos:

Ser de escasos recursos económicos.

Haber obtenido un puntaje de admisión no menor a 50 puntos por debajo de la nota de corte de la carrera a la que quiere ingresar.

No estar ni haber estado antes en la universidad.

Ser egresado(a) de colegio público.

Provenir de un distrito de bajo índice de desarrollo social.

Las personas solicitantes sabrán que son candidatos a este programa cuando reciban el resultado de admisión. Este será publicado en una fecha que oportunamente será informada vía correo electrónico.

Con relación a las solicitudes de beca, podrán ser realizadas por quienes obtengan la condición de admitido(a) o en espera, una vez que estén disponibles los resultados. Las fechas de esta solicitud serán anunciadas oportunamente.

En caso de dudas o requerir más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento de Admisión y Registro a los teléfonos 2550-2476 y 2550-2308, correo: admision@tec.ac.cr.