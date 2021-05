Tasa R: 100 norteños con Covid-19 contagian 78 más

La Tasa R, es la que mide la reproducción de SarsCov2 en el país y el Ministerio de Salud lo define por regiones.

En el caso de la región norte, esta tasa es de 0.78.

Esto, significa que por cada 100 personas enfermas, se pueden contagiar 78 más.

Si el valor es 1, significa que la cantidad de infectados se mantiene, no aumenta ni disminuye. Si es menor de 1, la tasa de reproducción es positiva en el sentido de que disminuye la probabilidad de contagio.

En la región, las autoridades determinaron que la principal causa de contagio es aún, el rompimiento de burbujas familiares.

«Por supuesto que la población no atiende a las medidas sanitarias y eso lo hemos estado viendo. Cuando hacemos las investigaciones epidemiológicas se determina que sí, que hay muchísimos contactos que no forman parte de la burbuja familiar y con eso se evidencia que hay muchas actividades inclusive clandestinas que se han estado dando en el cual no hay medidas sanitarias ni se acatan por parte de la población», explicó Melvin Anchía, epidemiólogo regional de la CCSS.

La población económicamente activa, es la mas perjudicada. Las edades recurrentes son desde los 35 hasta los 50 años confirmaron autoridades locales.

La región, quedó fuera de las nuevas restricciones sanitarias que rigen a partir del lunes pero, las autoridades piden mantener en respeto todos los protocolos.