¡Talento puro! Canción original de sancarleña fue la más escuchada en emisora nacional

Tiene 19 años de edad, en enero anterior lanzó su primera canción y pronto su obra alcanzó el primer éxito al ser una de las más escuchadas en la emisora nacional 94,7.

Alisson Piedra es un sancarleña no de nacimiento, pero si de corazón que a sus 16 años empezó a escribir canciones tras un reto de su hermano.

“En enero lancé la canción, es la primera que hago, me escribieron de la radio que habían escuchado la canción y que querían conocerme, fue muy emocionante”, contó la vecina de Aguas Zarcas.

Con el tema “Risk It All”, (Arriesgar todo, en español) Alisson entró a la lista de las más sonadas en la posición número 14 y empezó a escalar pasando a la sexta posición y luego el tercer lugar.

La sorpresa llegó cuando alcanzó el primer lugar y se mantuvo en ese puesto durante dos semanas consecutivas.

“El día que me pasaron la lista me emocioné demasiado, no creía que pudiera alcanzar ese puesto pero estoy muy agradecida con Dios y las personas que estuvieron pidiendo la canción”, dijo.

Alisson está enfocada en la producción de un álbum que espera tener listo para finales de este 2024.

El tema está inspirado en los pensamientos que suceden previo a una ruptura amorosa.

En la última lista publicada por la emisora, la sancarleña se mantiene en la posición número 9.

Puede escuchar su canción, a continuación: