Superman salva La Fortuna en el Universo DC

El Volcán Arenal está a punto de una devastadora erupción pero los poderes de Superman pueden más y salva a todo La Fortuna.

Esta es una corta escena dentro la historieta Batman/Superman Worl’s Finest del Universo DC que, recreó el tico Dan Mora quien, desde hace 3 años trabaja para una de las empresas de comics, más grande del mundo.

La historia trata de que Batman tiene un nuevo un ayudante y Superman debe entrenarlo. Parte de ese entrenamiento tuvo sede en La Fortuna de San Carlos donde el volcán pudo devastar la ciudad.

Ahí, el «hombre de acero» demuestra a David, el ayudante, sus poderes y le muestra cómo debe usarlos.

«El escritor quería ponerlos en un volcán y me dijo que los pusiera donde yo quisiera, en un volcán. Normalmente el escritor le dice a uno donde están ubicadas las cosas entonces pregunté si los ponía en Nueva York o Metrópolis pero me dejaron escoger a mi y pensé en Costa Rica, en el Volcán Arenal», contó Dan.



El talento tico se inspiró en fotos viejas del Arenal, cuando hacía erupción y estudió varios ángulos del reconocido coloso para poder retratarlo.

Para la Iglesia de La Fortuna, tomó como base una foto familiar que tomó junto a su esposa e hijos en un paseo al distrito sancarleño. La intención era que que los dibujos quedaran lo más ajustados a la realidad, posible.



Esta no es la primera vez que el tico expone al país en los universos de historietas pues, pudo recrear hasta el Tucán Grecia, en una de estas aventuras.

Dan suma 10 años de trabajar en comics. No solo con DC, si no que suma experiencia con grandes empresas mundiales.

«Con DC exclusivo son ya como unos tres años, he trabajado con Marvel pero ahora DC me ha dado mucha oportunidad, les ha gustado mi trabajo y me han dado más libertad, por ejemplo esto de escoger en Volcán Arenal», contó Mora.

Ahora, gracias al ingenio tico; La Fortuna, su Iglesia y el Imponente Volcán Arenal recorren el mundo de los super héroes que tienen como nido Gotham City y Metrópolis.