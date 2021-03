Sujeto de Aguas Zarcas ofrece trabajo a mujeres pero las debe revisar «de pies a cabeza»

Una publicación en Redes Sociales hizo que, al menos 15 mujeres descubrieran que tienen una triste historia en común.

Karla Cruz, una joven de solo 19 años, vecina de Aguas Zarcas, urgía de un trabajo. Un conocido, le recomendó a un sujeto quien ofrece trabajo a jóvenes en la venta de frutas y caldosas a domicilio.

Ella lo contacto y sin empezar a trabajar notó que algo era extraño. De entrada el sujeto le pidió que tenía que trabajar en short.

Luego, no de los requisitos para el puesto era el curso de manipulación de alimentos pero, como Karla no lo tenía, debía someterse a revisiones «de pies a cabeza» por parte del sujeto.

«En mi caso, él me habló de que me iba a dejar y a recoger en mi casa. Yo fui el primer día a trabajar y vi cosas como que él empieza a tocarle uno el pelo y así. Luego me dijo al otro día que si podía ir pero que, tenía que ir en short y que recordara que tenía que hacerme una revisión de pies a cabeza. A mi no me pareció ir en short entonces me dijo que fuera en pantalón a la casa de él, que ahí me quitara el pantalón para que él me revisara», contó Karla a SCD.

Según Karla, «con las revisiones el sujeto lo que pretende asegurar es que las mujeres que contrata, anden depiladas y aseadas».

Estas son las conversaciones de Karla con el sujeto.

Luego de esto, Karla decidió no regresar al trabajo pese a las necesidades. El sujeto ofrece 10 mil colones por día por 7 horas de trabajo.

Las jóvenes recorren Muelle, Venecia, Puerto Viejo y otros lugares con los productos en venta.

Denuncia grupal

Karla se armó de valor y decidió denunciar en público al sujeto sin imaginar que, al menos 15 mujeres más tuvieron experiencias similares con el sujeto.

En los comentarios a su publicación, empezaron a aparecer testimonios de otras mujeres quienes trabajaron para él y sufrieron acoso.

Algunas contaron que el sujeto les pide quedarse a dormir en la casa de él. Otras contaron que el sujeto le envió videos sugestivos de una supuesta lesión cerca de sus partes íntimas y otros testimonios que, preocupan.

«Lo que hicimos fue hacer un grupo, casi creo que podemos ser más por que hay mucha mujeres que aún no se nos han unido y vamos a denunciar. Lo que estamos esperando es contactar al INAMU para que nos ayude e ir al OIJ», dijo Karla.

Estos, son parte de los testimonios de mujeres que trabajaron con el suejto.

Según otras denuncias públicas, el sujeto también trabaja en transporte público y algunas mujeres tuvieron situaciones de terror cuando llegó a recogerlas desnudo, solo con un paño en sus partes íntimas, aduciendo una operación.

La idea de Karla y las demás mujeres es que, todas las que se sintieron acosadas y ofendidas por este sujeto puedan unirse a la denuncia.

SCD consultó al INAMU sobre la intervención urgente que requieren estas jóvenes y el acompañamiento para interponer las denuncias judiciales respectivas. Estamos a la espera de respuesta.