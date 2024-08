Sueños y aspiraciones: Eso llevará Angélica en su maleta rumbo a una beca deportiva en USA

¡De San Carlos para el mundo! Una vez más una atleta sancarleña llena de orgullo en cantón por sus logros.

Esta vez, se trata de Angélica Rodríguez una joven sancarleña de 18 años, cuyo esfuerzo y disciplina en el voleibol, ahora la llevan a una nueva meta.

Ella es seleccionada nacional de voleibol desde 2021. De hecho, en ese entonces fue catalogada como la seleccionada de menor edad.

Empezó en este deporte cuando tenía 6 años. La mayor parte de su proceso lo hizo en la Asociación Sancarleña de Voleibol.

Hace poco más de un año, se le abrieron las puertas para viajar al extranjero a cumplir un sueño con una beca deportiva.

“Fue algo que surgió después de una copa centroamericana en Puerto Rico. Una persona que hacía visorías me recomendó y de ahí me contactaron para una beca del 100%”, contó.

La joven viaja muy pronto a Miami Dade College en Florida, Estados Unidos no solo a seguir brillando en el voleibol si no también a profesionalizarse como relacionista internacional. La beca es del 100% y por dos años.

Ella ahora competirá en una liga importante como parte del equipo de su nuevo colegio.

La experiencia de Angélica la ha llevado a múltiples torneos, competencias y eso le generó una serie de triunfos transformados en medallas.

“Ha sido una experiencia bastante linda, he visitado muchos países, he conocido bastante jugadoras muy buenas, he ganado medallas en centroamericanos, premios individuales, todo esto ha dejado una huella en mi corazón”, dijo.

Su máximo orgullo ahora será representar al país y a San Carlos en una liga muy competitiva a nivel de Estados Unidos.