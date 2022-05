«Sueño sin límites» Silla de ruedas no limitó aspiración de «Caly», director técnico sancarleño

Cuando nació, José Carlos Molina, recibió un diagnóstico que le acompañaría toda su vida: una discapacidad física que le obliga a estar en silla de ruedas. Pero eso, no significó ningún obstáculo para cumplir sus sueños.

Hoy, tiene 27 años y recuerda como a sus 8 años de edad, cuando iba a la escuela con sus hermanos, la pregunta que más le hacía a su madre era «¿Por qué no podía jugar fútbol?».

«Como usted sabe, a la hora del recreo los niños se van a jugar fútbol y yo no podía hacerlo, siempre le decía a mi madre que por qué yo no podía, mis hermanos jugaban y yo deseaba hacerlo también», relató Caly, como de cariño le conocen en su pueblo en Santa Fe de Aguas Zarcas.

La respuesta de su mamá lejos de sonar como un consuelo, le abrió una puerta de ideas de como disfrutar del deporte rey aunque no pudiera practicarlo de forma física.

«Mi mamá me dijo que yo era muy inteligente y que podía buscar otra manera así que me puse a analizar en qué campo me podía desenvolver y vivir la pasión del fútbol más de cerca y justo ahí fue donde empezó todo», contó.

Y así nació ese «gusanito» para involucrarse en el fútbol. Descubrió que el lugar indicado estaba en el banquillo y con la compañía de una pequeña pizarra y un marcador que le permitiera girar instrucciones.

Caly empezó a buscar información de como convertirse en director técnico y con el paso de los años empezó a observar cuanto partido de fútbol pudiera y también jugaba a como ser el entrenador en las mejengas de sus amigos, tal como lo hizo en el colegio con un equipo de fútbol sala que el mismo conformó y con el que ganó dos campeonatos.

Con la ayuda de su familia, Caly no desmayó en su sueño y hace 9 meses consiguió su primera licencia como entrenador de fútbol, avalada por la Federación Costarricense de Fútbol.

Esto le permitirá dirigir categorías menores en escuelas de fútbol, pero las metas no se quedan ahí, su propósito es seguir estudiando y llegar hasta la Licencia A para dirigir un equipo de primera división.

Caly tiene a cargo el equipo de su comunidad, la AD Santa Fe, que creo junto a sus hermanos y participan en el reconocido Campeonato de La Amistad.

En la actualidad disputan 6 jornadas del torneo y marchan en la segunda posición de la tabla.

«El 90% del equipo es de acá, del pueblo y los que nos vienen a reforzar es gente conocida, el trato ha sido bueno, me siento agrupado por ellos y me han hecho saber a mi que se sienten agrupados por mi persona», destaca.

Cuando le preguntamos sobre cual equipo de la primera división le gustaría dirigir no titubeó en decir que «al Deportivo Saprissa», equipo por el que tiene gran afinidad desde muy niño.

Caly es sinónimo de enfrentar la vida con fortaleza y sin rendirse a ningún obstáculo que intente truncar alguno de sus sueños profesionales o personales.