Sofía Solís: La prueba de que los sacrificios, aún lejos de casa, dan resultado

Lograr un sueño lejos de casa siempre tiene un ingrediente adicional: orgullo. Bien dicen que los sacrificios tienen su recompensa y de eso, trata esta historia.

Sofía Solís Rojas es una sancarleña de 31 años, amante de la nutrición, esa es su profesión y su trabajo destacó como la nutricionista de “Los Toros del Norte” pero, siempre supo que quería algo más.

En octubre de 2022, Sofía viajó a España para alcanzar eso que le hacía falta y añoraba: especializarse aún más.

Esta sancarleña ingreso a la Escuela Universitaria Real Madrid de donde, la semana pasada obtuvo su título de Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva.

“Mi sueño de vida siempre fue sacar un máster, ya había sacado certificaciones que me avalaban como nutricionista deportiva pero yo tenía la espinita del máster“, contó desde Madrid.

¿Cómo lo logró? Siempre supo cuál era su prioridad y en torno a ello giró su vida. Trabajo, ahorros y disciplina la llevaron hasta el país en el que su sueño se hace realidad.

Consultas de nutrición, su trabajo con la ADSC más un emprendimiento que ideó para vender comida preparada pero saludable, dieron con resultado el monto que requería para viajar.

Al llegar allá significó cambios en su vida. Empezó a enfermar más de la cuenta por la cargas de estrés, para poder mantenerse en ese país tenía que mantener sus consultas nutricionales de forma virtual aún con la diferencia horaria y, la carga emocional de estar lejos de casa pasaba factura.

“Al final la satisfacción es mucha, puede ser solo un cartón pero para mi representa muchísimo más y esto no es solo una meta, es un sueño que yo tenía entonces, claro que me da satisfacción y no es algo de la noche a la mañana logré“, relató.

A pesar de los miles de kilómetros de distancia, el apoyo familiar es la fuerza que la sostiene. Eso la hace no perder la paciencia para terminar el sueño.

“El estar lejos siempre es muy difícil pero, mi familia a pesar de la distancia ha estado muy presente, muy pendiente de mi, siempre los he sentido cerca y el empuje de ellos me ayudó bastante”, añadió.

A pesar de la graduación, Sofía debe mantenerse en Madrid por un tiempo haciendo sus practicas profesionales para luego regresar a casa con su sueño cumplido, con el cartón que le costó tantos años de esfuerzo.