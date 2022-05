Síndicos reclaman a la administración por deficiente intervención de caminos municipales sancarleños

Esta vez, fueron los síndicos lo que reclamaron a la administración municipal por el estado de los caminos de sus comunidades.

Durante la sesión municipal de este lunes, algunos de los representantes pidieron atención más oportuno a las vías cantonales por parte de la Municipalidad de San Carlos.

Desde inicio de año, la administración municipal programó un cronograma de trabajo y asignó maquinaria a todos los distritos en meses establecidos. Sin embargo, los síndicos denuncian que el cronograma no responde a las necesidades reales de las comunidades.

«Me dijeron que yo tenía la maquinaria en mayo y toda la primer semana de mayo la maquinaria brilló por su ausencia, ahora me llegaba la maquinaria y lo que me llegó fue una triste niveladora y nosotros en los distritos estamos acostumbrados a que la maquinaria se llame: niveladora, vagonetas, material, compactadora como mínimo; me dejaron dos meses que son completamente de lluvias y la gente ya empezó a mentarme la mamá», reclamó Xinia Gamboa, síndica de Florencia.

El programa establece, en su mayoría y de acuerdo al distrito, dos meses al año con intervención en caminos municipales.

Ahora las comunidades reclaman que deben esperar mucho tiempo por la intervención y que el plan, no responde a necesidades inmediatas sobre todo en época de lluvias.

«Yo quiero que se pongan la mano en la conciencia y que por favor piensen lo que están haciendo por que Florencia está siendo castigado con solo una niveladora en un mes de mayo lleno de lluvia y sin una gota de material. Recapaciten en lo que están haciendo», añadió la síndica.

A los reclamos se sumó la síndica de La Fortuna, Anaís Huertas quien reclamó que el tiempo que le asignaron a su distrito fue insuficiente y que, sol pudieron atender una comunidad.

Incluso condenó que varios poblados urgían intervención de cara a las vacaciones de Semana Santa en apoyo a la reactivación pero, no hubo asistencia.

La alcaldesa interina Karol Salas recordó que hace pocas semanas, expuso a la población la urgencia de compra y renovación de la maquinaria municipal pues, la mayoría está dañada, es muy vieja o es insuficiente.

«La maquinaria pasa constantemente en atención en el taller, esto es un tema de análisis y de mucha preocupación para la administración y razón por la que no se pueden estar atendiendo todos los caminos como se quisiera, en aras de trabajar de manera equilibrada se estableció un programa, un orden para poder estar atendiendo», manifestó Salas.

Además, reclamó el regidor Alexander Vargas en defensa de las comunidades fronterizas que también empiezan a tener problemas con las primeras lluvias de la temporada.

«A la fecha de mayo del año pasado habíamos intervenido más de 20 caminos en las zonas aledañas a Coopevega, con el mismo presupuesto, la misma maquinaria, el mismo Concejo. No se cuál es la diferencia a hoy y con esto estamos castrando a la gente de zonas fronterizas, poniendo en riesgo a los vecinos. No hay ninguna diferencia de la municipalidad a la del año pasado». detalló el regidor Porras.

Algunos regidores solicitaron a la administración el alquiler inmediato de equipos para hacer frente a la temporada lluviosa en la que urge intervención y atención de emergencias por causas naturales.