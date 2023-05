Síndico de La Tigra: “Hace 14 meses que no va una niveladora a los caminos”

Como marcando el calendario, así denunció el síndico de La Tigra, Javier Campos, la falta de mantenimiento y atención municipal a los caminos de su distrito.

Según denunció, desde hace 14 meses, no llega una niveladora o cualquier otro tipo de maquinaria del ayuntamiento a atender los caminos locales.

“En febrero (con funcionarios municipales) hicimos una lista de lo que ocupábamos en La Tigra y era muy poco material por que los caminos tienen bastante material lo que hace falta es niveladora y compactadora”, comentó el síndico.

Pese a que esa lista la hizo con la asesora de la alcaldía, a cargo de atención de comunidades en tema de caminos y uno de los ingenieros, tres meses después no hay respuesta a esas necesidades.

“Quiero que me digan cuándo vamos a tener la maquinaria en La Tigra por que he sido demasiado paciente, he esperado que me digan por que en febrero me dijeron que el mes siguiente llegaba la maquinaria y ya vamos por mayo”, añadió Campos.

La alcaldesa, Karol Salas, informó que el atraso en esa atención obedece a que la maquinaria municipal está con trabajos en Cutris y Pocosol atendiendo los caminos para asegurar en ingreso de agua potable, como parte de las medidas para atender la emergencia por mercurio en agua en 7 comunidades fronterizas.