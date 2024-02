¡Sí, otro! Juzgado de Trabajo ordena reinstalación de funcionaria municipal

Como si fuera una novela de muchos capítulos, la Municipalidad de San Carlos deberá reinstalar a otro funcionario que fue despedido de manera improcedente.

Ahora, se trata de la funcionaria Dixie Amores, Jefa del departamento de Planificación, quien fue despedida en febrero de 2023.

La orden fue emitida por el Juzgado de Trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela, la tarde de este miércoles 14 de febrero.

“… se resuelve que el despido ordenado es improcedente y por tal razón se ordena la restitución de la señora DIXIE AMORES SABORIO a su puesto con el pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos, que se hayan producido desde el momento que dejó de laborar y hasta el momento que inicie a laborar”, señala el por tanto de la sentencia.

El caso se remonta a 2022, cuando Amores, quien tenía boleta de vacaciones aprobadas por su jefatura, fue llamada por la alcaldesa Karol Salas para el cumplimiento de algunas funciones.

Como la funcionaria, en su derecho de vacaciones no llegó, fue despedida sin responsabilidad patronal por la alcaldesa, por una supuesta desobediencia, abandono a las obligaciones laborales y poner en riesgo el logro de objetivos institucionales.

Sin embargo, según detalla la Jueza Mayra Cordero, el ayuntamiento no logró demostrar haber sufrido afectación por el disfrute de las vacaciones de la trabajadora.

“No existe prueba en autos respecto de que la Municipalidad de San Carlos haya tenido algún atraso o problema con la presentación del PAO y no se demuestra que haya sufrió afectación en cuanto a la presentación del presupuesto 2023. No hay prueba de ello, solo se realizan manifestaciones referentes a posibles escenarios que no ocurrieron en la realidad”, menciona la resolución.

La sentencia recalca que en las relaciones laborales deben imperar principios valiosos como el principio de buena fe, la equidad, el uso, la costumbre y la ley, consagrada en el artículo 19 del Código de Trabajo.

Destaca también que, el actuar de la jefatura de la funcionaria “es inaceptable” si se parte del principio de buena fe.

“Esta forma de actuar de la señora alcaldesa, deja a la persona trabajadora en indefensión, pues sin previo aviso le niega el derecho que ya le había concedido, ya que en un día doña Dixie no tenía como gestionar ante su jefatura para valorar posibles opciones para el disfrute de sus vacaciones…“

“Para esta juzgadora, la toma de decisiones apresuradas por parte de una jefatura, sin tomar en cuenta los intereses y derechos del trabajador, sin haber utilizado las vías del dialogo para la solución respetuosa y leal del problema, reflejan un claro ejemplo de un actuar de mala fe”, indicó la jueza Cordero

La funcionaria fue reinstalada en agosto del año anterior gracias a ganar un recurso que ordenó, como medida cautelar, el regreso a su puesto. Este nuevo proceso, lo que hace es ordenar su reinstalación de forma oficial.

Sin embargo, Amores no puede regresar a su cargo pues la alcaldesa Salas, abrió en su contra otro proceso administrativo y está suspendida, con goce de salario, hasta el 23 de marzo de 2024.

Podrá regresar a su puesto como Jefa del departamento de Planificación y el ayuntamiento deberá realizar el pago de los salarios caídos desde el momento en que fue despedida hasta que regrese a sus funciones.

La semana anterior el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, ordenó a la Municipalidad la reinstalación de otro funcionario despedido en octubre del año anterior.

La gestión de la alcaldesa Salas se ha visto envuelta por órdenes judiciales que, hasta la fecha suman ya 8 reinstalaciones de funcionarios.